Tener unas cejas pobladas y que enmarquen el rostro es el objetivo de belleza actual, por eso hay una variedad de productos y de técnicas para lograrlo. Sin embargo, pocas son una solución definitiva.



En su mayoría, como es el caso del maquillaje o la henna, el resultado es temporal y hay quienes, en la búsqueda de su objetivo, recurren a procedimientos como el microblading o la micropigmentación. Pero el secreto para tener unas cejas espesas puede estar en varios hábitos.

Además de una dieta adecuada, hay varios consejos que dan los expertos para el cuidado de esta zona.



Aplicar una presión mínima a la hora de maquillar, no depilar en exceso, evitar las pinzas con puntas más anchas y planas - pues tienden a provocar depilaciones más traumáticas - y depilar en sentido al crecimiento del vello son algunos de los consejos de cuidado de esta zona del rostro que se repiten.

Otro componente fundamental es el manejo del estrés, pues se ha encontrado una relación entre este y la caída del cabello.



"La caída del cabello asociada al estrés se ha considerado a menudo una especie de 'luz de freno motor'", señala Erum N. Ilyas, MD, MBE, FAAD, dermatólogo colegiado y fundador y director ejecutivo de AmberNoon, citado por Healthline.



El experto afirma que el estrés puede provocar un trastorno llamado efluvio telógeno, que altera el ciclo de crecimiento del pelo. Aunque a menudo se considera una causa de caída del cabello del cuero cabelludo, Ilyas señala que las cejas y las pestañas también pueden verse afectadas.

Tenga presente que tener poco vello en las cejas o que se caiga abundantemente puede estar relacionado con enfermedades, como la alopecia areata, eczema, alergias, problemas de tiroides o por la edad.

Biotina: la vitamina para el crecimiento de las cejas

Al igual que sucede con el resto del cuerpo, la alimentación sana y el consumo adecuado de vitaminas y minerales es determinante para la salud del pelo, tanto de la cabeza como de las cejas.



Es por eso que en el mercado hay variedad de suplementos para el crecimiento del pelo y de colágeno en diferentes presentaciones, con la promesa de mejorar la piel y las uñas.



Uno de los más conocidos es la biotina, pues se le ha catalogado como la mejor amiga del cuidado capilar.



Se cree que fortalece los folículos pilosos, mejora la circulación del cuero cabelludo y aumenta la densidad del cabello.

Según el dematólogo Yoram Harth, "la biotina es una parte fundamental de las enzimas del cuerpo que se encargan de descomponer sustancias como grasas y carbohidratos. En este proceso es donde se obtiene la energía que el cuerpo necesita para funcionar correctamente", como escribió para MD Hair.



El especialista añade que este elemento suele hacer parte de los suplementos orales óptimos para el cuidado del cabello, que también suelen contener hierro, vitamina D, zinc y selenio.

Aunque su uso es generalizado para este fin, la enciclopedia médica, Medline Plus, apunta a que no existe evidencia científica que los respalde.



La recomendación de los expertos es un consumo frecuente de los alimentos que contienen esta vitamina como huevos, leche y plátanos.



Recuerde que solo debe consumir suplementos con la recomendación de un experto, pues cada cuerpo tiene necesidades diferentes y hay algunos productos que no se deben mezclar con medicamentos, entre otras contraindicaciones.

5 claves para tener las cejas perfectas de Catalina Jaramillo

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

