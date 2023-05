A raíz del caso que se volvió viral de una mujer que lanzó las pertenencias de su pareja al descubrir una aparente infidelidad, las redes sociales se llenaron de comentarios criticando su reacción.



Incluso en los videos que circularon de los vecinos que registraron el momento se podían escuchar comentarios como "está loca", "por eso la engañan", pero en simultáneo, cientos de usuarios de diferentes plataformas empatizaron con la mujer, asegurando que descubrir una infidelidad puede generar todo tipo de reacciones.



Eso sí, la mayoría le reprochó que lanzara las pertenencias de su pareja desde tal altura dentro de un conjunto residencial, pues pudo lastimar a otro residente.



Su caso ha llevado a los internautas a cuestionarse ¿cómo reaccionar si se descubre una infidelidad?

A pesar de lo común que esto puede llegar a ser, no hay fórmula mágica o correcta de reaccionar ante una infidelidad, pero sí hay respuestas más adaptativas de otras, explica Katherine Vargas, psicóloga clínica.



"Hay que entender que descubrir una infidelidad puede hacer que la persona entre en un estado de crisis. Es decir, todo su sistema nervioso autónomo se activa porque está percibiendo una situación completamente desagradable. Hay personas que entran en shock y quedan paralizadas, otras atacan, otras huyen. Hay diferentes formas de reaccionar ante una crisis como esta. Entonces, si su reacción es agresiva, lo importante es contener físicamente y evitar palabras como 'cálmate', 'tranquilízate' o 'relájate', más bien validar sus emociones 'entiendo que te duele', por ejemplo", menciona Vargas.



Además, recomienda que si se descubre a la otra persona cometiendo la traición, lo mejor es que quien resulta herido se tome un tiempo y espacio, alejándose del lugar y de la persona que le produce este estrés.



"El impulso de la persona descubierta suele ser justificarse y evitar que la persona se vaya, pero creo que esto perjudica porque es necesario que la otra persona pueda tener un tiempo para expresar sus emociones sin que sea agresiva con nadie, que se permita gritar, llorar y pueda drenar ese coctel de emociones que está experimentando. El tiempo y el espacio es necesario, pero como genera tanta rabia el primer impulso es atacar a la persona y caer en la dinámica de hacer preguntas, lo que acumula más emoción", detalla.



Por su parte, Lina Villegas, magíster en psicología clínica y de la salud y terapeuta certificada de pareja, asegura que las emociones se desbordan ante una situación de este calibre.



"En estos casos es útil priorizar el autocuidado: descanso, alimentación, actividad física, cuidado médico, prestando atención al bienestar físico, al apoyo social y espiritual; continuar con las rutinas diarias; y establecer límites claros sobre qué espera el uno del otro dentro y fuera de su relación", comenta Villegas.

Las tres etapas después de descubrir la infidelidad

Por medio de acuerdos, la pareja debe delimitar qué considera una infidelidad. Foto: 123rf

Villegas menciona que existen tres etapas cuando una persona descubre una infidelidad, que se pueden abordar con acompañamiento psicológico.



1. Lidiar con el impacto, manejar la crisis inmediata. En esta etapa se suelen sentir inseguridades y se generan muchas dudas en la persona que fue traicionada. Es en este momento en el que la persona que fue traicionada debe darse un espacio para sentir.



2. Entender lo que pasó. Suele suceder que las personas quieren llenar una incertidumbre que nada va a satisfacer. "Aunque sintamos ese impulso de conocer la verdad, hay que tener muy presente que puede ser contraproducente y que no garantiza sanar la infidelidad", apunta Vargas.



La crisis no se olvida fácilmente, entonces aquí es cuando si se decide continuar con la pareja, se preguntan las razones y se determinan límites para tomar la determinación.



3. Avanzar, seguir con la vida, ya sea como pareja o por separado. Para Paula Vélez, psicóloga especialista en psicología clínica y autoeficacia personal, esta es una etapa que puede tardar meses o incluso años.



"Son cosas que difícilmente se olvidan, pues la infidelidad es muy dolorosa y requiere un proceso de sanación con o sin la pareja", asegura Vélez y reitera que es importante hablar de la infidelidad si la decisión es continuar y no se debe omitir, pero "se pueden evitar escenas explícitas que no sirven para nada".



Pero, sin duda, esto es un suceso que afecta emocionalmente a todas las personas involucradas.



"La infidelidad genera un desajuste como ningún otro en las parejas. Tanto la parte herida, como la parte infiel se ven afectados de distintas maneras. La parte herida puede perder la sensación de ser especial, el control de sus pensamientos y sus acciones, su sensación de propósito, sentirse culpable, enojada y con miedo. La persona en la que confiaba le falló. Por su parte, la parte infiel puede sentirse confundida, avergonzada, muchas veces con culpa, tristeza y remordimiento, además de tener que enfrentar discusiones intensas", concluye Villegas.

¿Se debe perdonar una infidelidad?

"El perdón es un proceso, requiere clarificación de la relación, esclarecimiento de límites, cumplimiento de acuerdos y reconciliación, esto cuando las personas toman la decisión de continuar", explica Vélez.



Con esto se refiere a que la liberación individual de perdonar no significa reconciliarse y regresar con la pareja. Es, más bien, un proceso de sanación que es necesario después de un evento traumático como enterarse de un engaño.



"Si deciden continuar es un compromiso constante, pero si no, debe haber un proceso individual en el que se recurra a redes de apoyo, sin evitar o escapar de lo que se siente", apunta la especialista en psicología clínica y autoeficacia personal.

