Colombia, pese a la situación, celebra el Día de la madre

Aunque en el país se aplazó la celebración del Día de la madre para el 30 de mayo, teniendo en cuenta el tercer pico de la pandemia y los recientes hechos sociales, muchas personas están conmemorando esta tradicional actividad en el país, que según los archivos de este diario y de otros medios, data de 1926.

Y es el decreto 748 de ese año, que en su artículo 4 las conmemora. Está firmado por el presidente de ese momento, Pedro Nel Ospina, y afirma, según publicó EL TIEMPO hace algunos años, que la celebración será el segundo domingo de mayo, como fue tradicionalmente hasta el 2019, antes de la emergencia.



“La filosofía de su nacimiento involucra principalmente a toda la comunidad educativa de la nación, ya que ordena a los rectores y directores de los establecimientos de instrucción pública que hagan en ese día, mediante congregación de los alumnos, una alocución sobre el reconocimiento y los deberes que obligan a los muchachos para con sus madres”, dice el artículo.



La ley, que en un su momento no tuvo mucha difusión, destaca la labor de las mamás en “los hogares, la sociedad y en el Estado” y pide a los huérfanos honrar la memoria de sus madres muertas, que en los centros educativos eran recordadas con un gran ramo de flores. Igualmente, se reconocía al mejor hijo.



Y precisamente flores es una de los regalos que más se ofrecen en este día, una de las formas de demostrarles el amor. Girasoles, rosas, margaritas, hortensias, todas de los cultivos de esta tierra, pueden representar una forma de decirles que las aman. Sin embargo, es importante revisar bien cóno está el comercio en este aspecto, teniendo en cuenta los cierres.



Además, es importante tener cuidado en la salida a los establecimientos comerciales, que debe hacerse con todas las medidas de bioseguridad para prevenir más contagios. Igualmente, con el orden público.



La celebración puede incluir, adeás, ver con ellas películas en la televisión y en plataformas. Claro video ofrece: Erin Brockovich: Una mujer audaz, Juno, Mamá por encargo, Un sueño posible, La habitación y Mujer maravilla.



Por su parte, Netflix tiene las producciones Día de las madres, 18 regalos, Dumplin, Más que madres y Moxie.



También, el canal pago Estudio Universal presenta este 9 de mayo, a las 10 p. m., el especial Mamás al rescate, con películas protagonizadas por Meryl Streep: It´s Complicated y Mamma mia.



CNN en Español tiene el especial Madres excepcionales, con mamás latinoamericanas que se desempeñan en distintas áreas. Se emitirá a las 6 p. m. hora de Colombia.



Más opciones para hoy es pedir domicilio en la medida en que sitios de comida puedan mover sus platos y también se puede cocinar en casa un rico almuerzo o comida, así como ofrecer algo para picar que también puede salir de la cocina familiar.



Otro plan es decirle cuánto la quiere a través de mensajes o de viva voz, y ya hay frases que aparecen en la web, a las que se le puede dar un toque personal.



Aquí algunas opciones:

“Para el oído de un niño, 'madre' es una palabra mágica en cualquier idioma”.



“Cien hombres pueden levantar un edificio, pero solo se necesita una mujer para hacer un hogar”.



“Solo hay un niño bello en el mundo, toda madre lo sabe”.





“La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza”.



“Una madre es una mujer que espera que sus hijos sean tan buenos como ella hubiera querido ser. Espero haberlo conseguido. Te quiero, mamá”.



Las mamás también pueden querer seguir algún evento religioso y aunque no se haya mandado a decir una oficio especial, unirse con ellas oyendo alguna de estas conmemoraciones, puede unir lazos, más en estos momentos.



Y enviarles videos de canciones también es una opción, o videos de sus cantantes y temas favoritos, para que se sientan acompañadas.



Hoy, además, hay muchas mamás que han perdido a sus hijos, no solo por la pandemia sino por otros hechos, como la violencia, que les impidió volverlos a ver y no son pocas las que ni siquiera pudieron recuperar sus cuerpos.



A ellas es importante darles apoyo, acompañarlas si no presencialmente, de manera virtual y decirles que esos hijos siempre estarán en sus corazones y que su amor por ellos es lo más valioso que tienen.



Y aunque la frase puede ser manida, es cierta: todos los días se puede celebrar el Día de la madre, con amor por ellas y también con un gran agradecimiento.