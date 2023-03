En la más reciente entrega de los premios Óscar, la actriz y cantante de raíces colombianas Sofía Carson apareció en la alfombra color champaña usando un vestido blanco del diseñador italiano Giambattista Valli, hecho a la medida.



No solo fue el diseño minimalista del vestido lo que más llamó la atención de su look, sino el collar con esmeraldas de 112 quilates y diamantes de 92 quilates con el que lo complementó.

Pero esta no fue la única pieza de joyería que las celebridades lucieron en la ceremonia de los premios más importantes del cine. Entre estos, los collares se robaron las miradas y aunque la tendencia para este 2023 es lo minimalista, resulta ser una gran opción para complementar sus outfits.



Por ejemplo, Angela Bassett lució una gargantilla de Bulgari en forma de serpiente; Florence Pugh optó por un collar de Tiffany & Co.; Deepika Padukone usó joyas de Cartier; Sandra Oh complementó su vestido anaranjado con un collar de Briony Raymond; Janelle Monáe llevó un choker de Reza Jewellery a tono con su vestido negro; y Cara Delevigne también complementó su impactante vestido rojo de Elie Saab con joyas de Bulgari.

¿Cómo elegir el mejor collar para su outfit?

Lo que recomiendan los expertos cuando a la hora de elegir un collar para sus outfits se trata es tener en cuenta su tipo de rostro, así como la forma del escote que usará.



En cuanto al rostro, por recomendación, puede optar por collares largos o cortos si su rostro es ovalado, los largos serán su mejor opción si es redondo, las formas redondeadas u ovaladas quedan perfectas con los rostros cuadrados y para el caso de las caras alargadas, diamante, triángulo invertido o corazón, les favorecen los que son cortos o medianos, con formas redondeadas o gargantillas.



En cuanto a los tipos de escotes, señalan que con los cuellos tortuga se usan collares largos; para los cerrados son mejores los accesorios cortos o las gargantillas; para los strapless el accesorio puede caer sobre el pecho; con el cuello halter puede usar un colgante con dije y para las aberturas en forma de ‘v’ puede llevar uno también en ‘v’.

ELIM J ALONSO

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS