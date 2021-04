Colaboraciones en moda que marcarán el 2021

Una de las tendencias que cada vez se hace más fuerte en la moda es la de las colaboraciones de marcas con artistas, diseñadores, celebridades, personajes animados e incluso influencers para crear colecciones de edición especial que, además de llegar a más mercados, rápidamente se convierten en las más deseadas.



Este año, y como una de las estrategias para superar la crisis causada por la pandemia, esta industria sigue apostando por la unión de fuerzas y presenta grandes colaboraciones que pasarán a la historia. En EL TIEMPO repasamos las más destacadas (y sí, algunas de ellas están disponibles en Colombia).

Bad Bunny y Adidas Originals

Por primera vez Adidas colabora con un artista latino a escala mundial, dando como resultado una colaboración histórica en el mundo del calzado deportivo. Unidos por la innovación, creatividad y autoexpresión que los caracterizan, la marca de ropa deportiva alemana y el artista puertorriqueño trabajarán en una asociación a largo plazo con una serie de proyectos colaborativos durante las próximas temporadas.



El primer lanzamiento es una versión de la silueta Forum Buckle Low de Adidas Originals llamada The First Café, creada de la mano de Bad Bunny e inspirada por la personalidad excéntrica del músico.



Levi’s x Pokémon

Para celebrar el 25 aniversario de Pokémon, este año Levi’s ha creado una colorida colección inspirada en los años 90, la cual incluye una gama de prendas en denim, tops, pantalones y camisetas con gráficos y estampados, tanto de los populares personajes de la franquicia como de los entornos boscosos de la región de Kanto. “Ha sido genial mezclar nuestros íconos e historia, con los suyos: es nostálgica y optimista, con un poco de escapismo”, dijo Karyn Hillman, Chief Product Officer at Levi Strauss & Co.



Entre las prendas más destacadas se encuentran la Vintage Fit Trucker Jacket, con un parche bordado de gran tamaño de Pikachu y las tees gráficas con dibujos de personajes como Ash, Misty y los Pokémon de la primera temporada.



Diez años de Desigual y Christian Lacroix

La marca española Desigual y el diseñador francés Christian Lacroix han decidido celebrar una década de colaboraciones y 20 temporadas con una colección especial que una vez más demuestra la pasión compartida de ambos por los colores, estampados y el patchwork. La colección se llama Forever y con lavandas, girasoles y pájaros coloridos festeja la espontaneidad, la pasión y la vida.



“Esos diez años son el perfeccionamiento de mi trayectoria en la moda después de la alta costura...Y vamos por muchos años más con amor, ánimo, y siempre hacia delante”, expresó el diseñador.

The North Face x Gucci



Inspirada en los años 70, la colaboración entre Gucci y The North Face se ha convertido en una de las más deseadas del 2021. La unión entre estos dos grandes celebra el espíritu del descubrimiento y explora las características paralelas entre las dos marcas por medio de una propuesta para hombre y mujer que incluye prêt-a-porter, accesorios, calzado y equipo. Todas las prendas llevan un logotipo unificado que fusiona el indistinguible Half Dome de The North Face con la banda de tela de Gucci.

Simone Rocha x H&M

Una de las colaboraciones más esperadas de este año fue la de la marca sueca H&M con la diseñadora irlandesa Simone Rocha. La colección estuvo pensada para toda la familia con prendas para mujeres, hombres y niños que incorporan el estilo romántico y delicado característico de la diseñadora quien, además, celebró sus 10 años en la industria con esta colaboración.



La propuesta incluye desde estampados de cuadros tartán hasta vestidos de tul. También abrigos llenos de volumen con mangas abullonadas y prendas con detalles como perlas o apliques sintéticos.

Dolce & Gabbana x DJ Khaled

El estilo urbano de Miami se encuentra con la atmósfera mediterránea en la nueva colección especial que Dolce & Gabbana creó en colaboración con DJ Khaled, uno de los productores musicales más influyentes. La propuesta cuenta con prendas prêt-à-porter, ropa de playa y accesorios en donde las palmeras, flores y colores brillantes de South Beach y el encanto histórico del centro de la ciudad se fusionan con el ADNde la firma italiana.



En la colección también aparece un estampado de león (símbolo de fuerza y orgullo para el artista) y murales y grafitis (como los de Wynwood), envueltos en flores de buganvilla y hojas de agave que recuerdan al sur de Italia.

Otras colaboraciones destacadas

Este año se han realizado otras colaboraciones importantes, como Coach x Champion, Lacoste x Bruno Mars, la segunda entrega de las Crocs x Justin Bieber y las Dr. Martens x Rick Owens. Un ejemplo en la industria de la belleza es la colección de maquillaje de L’Oréal Paris y el diseñador Elie Saab.

Colaboraciones en la industria nacional

Hace más de 10 años que se viene implementando la estrategia de las colaboraciones en el sector de la moda en Colombia. Este año algunas de las que ya han sido lanzadas son la colección de la cantante y actriz Greeicy Rendón con Seven Seven y la colección de Vélez con la marca de joyería Pajarolimon, por mencionar algunas.

