En la búsqueda de soluciones eficientes para organizar espacios, los clósets armables han ganado popularidad en los últimos años.



Se trata de un sistema de almacenamiento modular y versátil que permite adaptar el espacio a las necesidades y preferencias de cada persona.



Le explicamos cómo puede organizar la ropa en su clóset armable para que optimice el espacio disponible.

Un clóset armable es un tipo de sistema de almacenamiento que se compone de módulos individuales que pueden ser ensamblados de acuerdo con el espacio disponible y las necesidades personales.



(Le puede interesar: Estas son las prendas que necesita para tener un clóset sostenible).



Suelen estar hechos de materiales como metal, plástico o madera, y su diseño permite una instalación y desmontaje sencillos.



La principal ventaja de un mueble de este tipo es su versatilidad. A diferencia de los clósets tradicionales, los armables ofrecen la posibilidad de personalizar el espacio según las necesidades cambiantes.



De hecho, se puede ajustar la altura de los estantes, agregar o quitar barras para colgar ropa, e incluso incorporar cajones y compartimentos adicionales. Esta flexibilidad permite adaptar el clóset a diferentes tipos de prendas y accesorios.



De acuerdo con Lilian Ramírez, experta en organización de espacios y diseño de interiores, estos son algunos tips que debe tener en cuenta para organizar de manera eficaz su closet.

Facebook Twitter Linkedin

Existen diferentes tipos de personas que visten con esta moda: ‘soft girl’, ‘E-girl', ‘whimsigothic aesthetic’ Foto: iStock

Descarte consciente

Desechar todo lo que ya no use, es una de las primeras claves para darle orden a su armario, entre las que se incluyen las blusas, pantalones, ropa de casa o cualquier artículo del vestir que no utilice, ya sea porque le dejo de agradar, o la talla ya no es la misma. Si es el caso y está en excelente estado la puede donar



(Siga leyendo: Ropa 'aesthetic': las prendas de tendencia para este 2023).

Saber doblar la ropa interior

Adiós a las medias que se doblan en forma de bola, no solo crea una apariencia de caos en los cajones, sino también reduce el espacio disponible para otros objetos como ropa interior y sostenes. Por ello, Ramírez recomienda guardar el primer elemento con su par, de tal manera que se puedan almacenar como un folder en un archivo.

Camisetas y camisas en algodón

Las blusas o camisetas en algodón que no necesitan ser colgadas, se pueden doblar de la misma forma que las medias, con el fin de apilarlas de la forma clásica, en las cavidades disponibles del armario o dentro de las gavetas. Con ello será mucho más fácil identificar cada una al momento de escoger la parte inferior del 'outfit'.



Por otro lado, las camisas que necesitan de plancha, siempre deberá ir colgadas y ordenadas por colores para darle una apariencia de armonía al closet.

Zapatos

Sin duda esto es una de las partes más importante a la hora de distribuir los accesorios y objetos del vestir, ya qué los zapatos pueden incrementar el desorden visualmente hablando, sí el armario es pequeño o se tienen varios de ellos.



(Lea también: Básicos de armario: estas son 5 prendas infaltables para combinar fácilmente).

Para ordenarlos, Ramírez aconseja aprovechar los estantes verticales que se encuentren en los sitios altos del armario como el lugar perfecto para almacenar los zapatos.

Pantalones

Estos últimos, se recomienda colgarlos en ganchos, para no crear revuelo entre los cajones, mientras se trata de sacar alguno de estos al momento de elegir que ponernos. Situación que se puede evitar, si se almacenan en garfios.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias