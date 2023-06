Las citas por plataformas especialistas en conectar personas con gustos e intereses similares, se ha convertido en una de las formas más populares de conocer gente.



Aplicaciones como Tinder y Bumble son algunas de las opciones favoritas para experimentar en este mundo del amor en internet.

Un informe de 'Realme' Colombia indica que en el país, durante el año 2021, el 47% de los internautas accedieron a aplicaciones de citas con el principal fin de conocer una posible pareja, asegurando que al menos el 87% de los usuarios de estas plataformas logró conectar con alguien.

De igual manera, la marca tecnológica aseguró que durante la investigación se descubrió que las aplicaciones de citas son utilizadas principalmente en regiones como: “el Eje Cafetero 91%, los Santanderes 87% y Bogotá 88%”.

En una entrevista para EL TIEMPO, Marcela Millán, mánager de Bumble Colombia, aseguró que: “en Bumble podemos abrir la conversación estableciendo el tono para relaciones amables y respetuosas. No se toleran los mensajes o avances no deseados y lo hacemos a través de mecanismos ya implementados en la plataforma, pero también con las normas. Hay tolerancia cero para la intimidación”.



Millán también aseguró que la aplicación tiene una estrategia para verificar la identidad de los usuarios, asegurando: “si tiene un escudo azul es porque sí es la persona que está en las fotos, ya lo hemos verificado y así se reduce el catfishing. Además, hay videollamada dentro de la app para que no tengas que dar tu número telefónico”.

Las apps de citas se usan para buscar pareja, conocer gente, entretenerse, ver perfiles y relacionarse con otras personas. Foto: iStock

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, pues iniciar y mantener una conversación con un ‘match’ puede resultar desafiante para muchos usuarios.

Tips para mantener conversaciones en aplicaciones de citas



El diario The New York Times y la organización de medios estadounidenses ‘Psychology Today’ han destacado en sus sitios web algunas recomendaciones para entablar y mantener conversaciones en las aplicaciones de citas.

- Hacer preguntas abiertas: este tipo de interrogantes son aquellas que no se pueden responder con un “sí” o “no”, de igual manera, invitan a los participantes a compartir mayores detalles, lo que genera una conversación más profunda y de donde pueden salir nuevos temas.



- Mostrar interés genuino: para demostrar el interés en la otra persona, es importante poner atención en los pequeños detalles que menciona en su perfil o conversaciones anteriores. Podrá hacer preguntas sobre los intereses, pasatiempos o experiencias mencionadas, dará a entender que realmente se encuentra interesado en conocer más detalles, lo que podría fomentar una conexión más significativa.

- Comparte experiencias o historias personales: esta puede ser una excelente manera de establecer una conexión y poder mantener una conversación. Usted podrá mencionar un viaje memorable que haya realizado, sus actividades de esparcimiento cotidianas o alguna experiencia en la que haya participado y considere inolvidable.

- Utilizar el humor: esta puede ser una clave para sostener el interés y llamar la atención de la otra persona, pues es considerada como una herramienta divertida y agradable de conectar con alguien. Sin embargo, es importante saber utilizarlo de manera respetuosa, evitando chistes o comentarios ofensivos o inapropiados, también, el tono y contexto de la conversación.



- Encontrar intereses en común: si durante el desarrollo de las conversaciones, se logran encontrar intereses o gustos en común, es recomendable comentar sobre ellos, pues puede ser el punto de partida para entablar un chat más profundo y permite crear una afinidad con el interlocutor.

Es importante cuando se entable una conversación con un ‘match’ ser respetuoso y tener en cuenta las preferencias y límites que la otra persona establezca.

¿Cuál es la diferencia entre Facebook Dating y Tinder?

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

