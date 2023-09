Las cirugías estéticas dejaron de ser un tabú y ahora son más normales de lo que se cree, son muchas las mujeres y hombres que se acercan donde los especialistas con el fin de pedir una asesoría para mejorar su imagen física. Entre las operaciones más solicitadas está el aumento del tamaño de los senos, la marcación abdominal y la rinoplastia.

En la actualidad, hay muchos cirujanos plásticos que ofrecen sus servicios como profesionales en salud, de hecho, hay varias clínicas privadas a las que las personas pueden asistir a su chequeo médico. Varios de ellos ofrecen sus servicios por medio de plataformas digitales, páginas web, redes sociales e incluso comerciales de televisión.

Sin embargo, el profesionalismo y calidad médica de cada cirujano, no se mide en seguidores, reproducciones o publicaciones en internet. Por el contrario, se debe tener mucha precaución en el momento de escoger a la persona que le va a realizar el procedimiento estético, pues esto es de suma importancia para saber qué le van a realizar y los productos que van a utilizar.

¿Cómo elegir a mi médico?



Para comenzar debe buscar bien dónde se va a realizar el procedimiento, puede ser un sitio recomendado por un conocido, un lugar con buenas recomendaciones o simplemente que le genere confianza. Allí debe solicitar una cita presencial donde le va a contar al especialista todo lo que usted desea, pero también le hará las preguntas correspondientes sobre cómo y por qué se hará de esa manera.



La ética profesional es muy importante, por eso debe tener en cuenta que más allá de lo que usted quiere, debe escuchar las recomendaciones médicas sobre lo que es mejor según el estado de salud de cada persona. La asesoría es fundamental, porque es allí cuando va a poder indagar sobre los elementos que van a usar en su cuerpo en la intervención quirúrgica.

Después de conocer al especialista, asegúrese de que si es un profesional con conocimientos en procedimientos quirúrgicos, recuerde que es su vida la que está en riesgo, por eso es mejor indagar bien sobre quién será la persona que va a realizar todo el proceso.



Todo no se va a hacer de la noche a la mañana, por lo que es importante realizar una serie de exámenes médicos y visitas a otros profesionales antes de hacer el procedimiento, de esta manera sabrá cuál es su actual estado de salud y no va a correr riesgos durante la operación.

Solucione todas sus dudas antes de realizar el procedimiento, hasta que no se sienta en total confianza no acepte realizarse la intervención quirúrgica, eso es importante porque su vida estará en manos de otra persona. Identifique bien cuáles son los materiales que van a usar en su organismo, que no sean invasivos, ni causen daños posteriores.



Tenga en cuenta que el médico también debe estar pendiente de usted durante el proceso de recuperación, pues es clave estar bien durante las semanas posteriores para que los resultados sean los esperados.

Cinco recomendaciones antes de realizarse una cirugía estética

DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

