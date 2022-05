Las cucarachas son uno de los insectos más odiados por los humanos y una plaga difícil de combatir debido a que su evolución les ha permitido adaptarse a casi cualquier entorno.



Mantenerlas lejos de los del hogar por cuestiones de higiene y para evitar la posible transmisión de enfermedades, se convierte en ocasiones en todo un reto. Una alternativa para evitar que se acerquen es tener en casa plantas que pueden repeler a las cucarachas, estas son algunas opciones recomendadas por el portal Enséñame de Ciencia.



(Le puede interesar: Flores: trucos caseros para que no se marchiten)

Romero

Esta es una de las mejores hierbas que se pueden usar para repeler las cucarachas, según recomienda el portal Balcony Garden Web. La ventaja es que además de plantarlo, también puede cortar las ramitas frescas y colocarlas donde deambulan las cucarachas.

La albahaca

Mantiene una buena reputación ya que no solo le ayudará a controlar cucarachas, sino que también ahuyenta mosquitos, moscas de la fruta, mosquitos y moscas domésticas. Puede plantarlas en macetas, cultivar en interiores. Además, es un ingrediente ideal para incluir en diferentes recetas a la hora de cocinar, la albahaca es comestible y tiene muchas propiedades saludables.

(También: Trucos para evitar y quitar las manchas de desodorante en la ropa)

Lavanda

Además de ser ideal para decorar el hogar, es también un buen repelente de bichos como moscas, pulgas, polillas, mosquitos, escarabajos, cucarachas y muchas otras plagas. Adicionalmente, su aroma resulta relajante para muchas personas.

Laurel

Es conocido por su aroma y sabor fuerte, que afortunadamente no es agradable para las cucarachas, lo que lo convierte en una gran opción para evitar estos molestos insectos. Además, esta hierba aromática también es un ingrediente que puede ser empleado en diferentes preparaciones en la cocina.

(Además: ¿Cómo limpiar la plancha de ropa?)

El pepino

Aunque los pepinos tienen un olor suave para los humanos, se considera que hay algo en su aroma que las cucarachas odian, aunque no se sabe con precisión qué es lo que hace que se comporten de esta manera.

Sin embargo, cabe aclarar que estas alternativas para repeler a las cucarachas pueden no ser suficientes, no en vano esta especie ha logrado sobrevivir en el planeta millones de años. Pero puede ser un buen comienzo para que estos insectos no encuentren agradable un lugar para establecerse de inmediato.



TENDENCIAS

Lea también

Estos son los cinco mitos alrededor del ácido hialurónico

‘Las personas pueden generar el músculo de la felicidad’