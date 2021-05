Cinco marcas colombianas que le apuestan al ‘slow fashion’

Es bien sabido que la industria de la moda es una de las más injustas del mundo, tanto con el medio ambiente por se la segunda más contaminante, como con las condiciones laborales de las personas que la producen. Pero se ha tomado cada vez más conciencia, lo cual ha llevado a una transición del fast fashion (moda rápida), que se basa en producir ropa en masa, al slow fashion (moda lenta), que se refiere a la ropa creada con procesos manuales, apostando por lo local y buscando la autenticidad y lo perdurable.

Muchas de las grandes marcas que no fueron creadas bajo esta idea se están transformando hacia lo sostenible, y, asimismo, están naciendo marcas, que desde su inicio decidieron apostarle a esta modalidad.



(Le puede interesar: Moda reciclada de lujo: una respuesta a la crisis)



El informe ‘Moda sostenible: guía práctica hacia un nuevo modelo’ (2020) ha posicionado a la sostenibilidad como “el futuro de la moda”, y explica que esta se logra desde tres ámbitos: ser amigable con el medio ambiente, que sea responsable socialmente, es decir, con condiciones justas para los trabajadores y que prime la calidad por encima de la cantidad para los consumidores y que siga siendo rentable para las empresas.



Estas cinco marcas están apostando por esa forma ética de hacer moda, con responsabilidad medioambiental, siendo locales, generando empleo de forma digna y llenas de diseños exclusivos, estampados únicos y algunas con mucho color, logrando también la sostenibilidad económica.

Sunset The Journey

Facebook Twitter Linkedin

Sunset The Journey emplea a mujeres de comunidades que han sido vulneradas. Foto: Cortesía

Esta marca tiene como objetivo crear conciencia sobre lo importante que es cada decisión de compra. Procuran usar textiles hechos de fibras naturales, que sean amigables con el medio ambiente como algodón orgánico. “Este es un proyecto que nace con el fin de llevar un mensaje de libertad, de amor y de responsabilidad tanto ambiental como social”, expresa Ana María Dueñas, directora de la marca.



Con sus prendas contenidas con colores, texturas y tejidos, le apuntan a ser sostenibles. Además, algunas prendas las manejan bajo pre order, para no producir desperdicios.



Genera empleo a 11 artesanas de comunidades que han sido vulneradas a lo largo del tiempo, de Santander, La Guajira y el Cesar. “Tenemos en el equipo madres cabeza de familia y artistas con un talento inmenso”, comenta Dueñas. “Creemos fielmente que somos responsables de aportar un granito de arena por la construcción de un territorio y una sociedad más consciente”. @sunset_the_journey

La Marie Design

Esta marca busca infundir la idea de un consumo responsable con una mayor longevidad en sus telas, las cuales son 100 % colombianas, y no tener inventarios de piezas que se desperdicien al no venderse, por lo que trabaja bajo pre order.



“Cuando recibimos una orden pasamos a hacer la producción desde cero, la cual empieza por digitalizar el estampado de la tela, imprimir las piezas, entrar a corte y confección, evaluación de calidad y, por último, empaque y envío”, explica Lina Corredor, creadora y diseñadora de la marca. La idea es ofrecer una pieza perdurable, sin que se tenga la necesidad de cambiarla en poco tiempo.



Cuenta con 8 empleados, que están detrás de la producción, en la ciudad de Bogotá, de prendas impregnadas de figuras exóticas, las cuales expresan el concepto de “standing out from the crowd”, que hace referencia a “enaltecer las diferencias y sueños de cada ser en piezas diseñadas para no ser pasadas por alto”, señala Corredor. @lamariedesign

Sixxta

En Sixxta se basan en el concepto de moda ética, intentando que sus productos, en su mayoría, sean buenos con el medio ambiente. “Siempre estamos buscando alternativas para ser más sostenibles, desde los insumos hasta nuestros procesos de producción”, explica Mayra Gómez, diseñadora y CEO de la marca.

Siempre estamos buscando alternativas para ser más sostenibles, desde los insumos hasta nuestros procesos de producción FACEBOOK

TWITTER

Es una marca, que con su sobriedad transmite seguridad y fuerza, inspirándose en mujeres que han reivindicado el género femenino. Confeccionan sus prendas para que sean duraderas en el tiempo, utilizando poliéster reciclado y tintas que no contaminan. Además, tratan de reducir la cantidad de residuos después de una producción, reutilizando los retazos que quedan del recorte en detalles de las mismas prendas.



También busca evitar que se queden prendas sin vender. “Tratamos de descifrar la cantidad de productos, y así producir lo necesario”, afirma la CEO.



Sixxta fue consolidada hace 3 años en Girón, Santander, y empezó empleando a pequeñas confeccionistas que tenían necesidades, ahora son 17 personas en total. @sixxta

Ale Ardila Studios

Esta marca trabaja produciendo prendas atemporales con telas de una calidad que pueda garantizar su durabilidad. Utilizan poliéster reciclado (de botellas de plástico) como base textil para la mayoría de las confecciones. Asimismo, uno de sus objetivos es implementar fibras naturales orgánicas en sus prendas en el futuro.



“No producimos en masas para no generar acumulación ni desperdicios de prendas, produciendo solo lo que el cliente compra”, afirma Alejandra Ardila, CEO y directora creativa de la marca.

Facebook Twitter Linkedin

Ale Ardila Studios Utilizan poliéster reciclado (de botellas de plástico). Foto: Cortesía

Desde hace 5 años en el mercado, y con mucho color, estampados y texturas, buscan transmitir libertad, alegría y juventud con el concepto de ‘¡Si lo quieres, úsalo!’. “Nuestras prendas son diseñadas, dibujadas y estampadas por nosotros; lo que las hace piezas únicas”, afirma Ardila.



Con una producción cien por ciento local, la empresa cuenta con 10 personas, entre las que emplea mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana. “Somos conscientes de que la industria de la moda es una de las más esclavizantes que existen a nivel mundial, por eso rechazamos esta clase de abusos”, resalta la CEO. @aleardila.studios

Pura Clothes

Se autodenomina como una marca que está caminando hacia la sostenibilidad. “Un 60 por ciento de nuestras prendas son de fuentes eco y cada vez estamos en la búsqueda de que nuestra producción sea más consciente”, afirma Manuela Pineda, CEO de la marca. Manejan un inventario con la cantidad de prendas que están programadas para vender, para evitar los sale de fin de temporada.

cada vez estamos en la búsqueda de que nuestra producción sea más consciente FACEBOOK

TWITTER



Uno de sus enfoques es la moda circular, en la que reciben prendas de la marca que sus clientes ya no usan y las venden como de segunda mano, con el objetivo de darles más vida.



Con sobriedad y diseño, Pura apunta a “transmitir tranquilidad, conciencia, calma, resaltando la belleza de lo simple a través de prendas atemporales, versátiles y cómodas”, resalta Pineda.



La empresa está conformada por 3 personas fijas y un taller de 15 mujeres cabezas de familia, que hacen la producción en Medellín. @pura_clothes



(Le puede interesar: Ideas para reutilizar y reciclar ropa y ayudar al medio ambiente)



(Lea también: Básicos sostenibles para el hombre moderno)



KEYLA RODRÍGUEZ PARRA

REDACCIÓN DOMINGO