¿Sabía usted que la risa es una de las mejores actividades para el ser humano? A grandes rasgos, cuando una persona se ríe está viviendo un momento agradable, mejora su estado de ánimo y además ejercita ciertos músculos de la cara, pero hoy muchos otros beneficios.



‘Mayo Clinic’ explica que la risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimulando órganos como el corazón y los pulmones y los músculos. También reduce el estrés, disminuye la frecuencia cardíaca y estimula la circulación.

Pero si, adicionalmente, usted no solo disfruta de reírse, sino que es el que cuenta los chistes y ya se ha quedado sin repertorio, le traemos varios para actualizarse. Tenga en cuenta que fueron obtenidos de los portales ‘Bussiness Insider’ y ‘Guía Infantil’, pues algunos también son aptos para niños.



(Lea también: ¿Qué son los acertijos y cuál es su origen? Estos son algunos).



- Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su hija para casarme con ella.

- ¿Para qué?

- Paraguayo



- ¡Me acaba de picar una serpiente!

- ¿Cobra?

- No, gratis.



- Me gustaría vivir en una isla desierta.

- A mí también.

- ¡Ya empezamos a llenarla!



- Jaimito a su madre van caminando por la calle cuando él le pregunta:

- Mami, mami, ¿los caramelos de chocolate caminan por la pared?

- No, Jaimito. Los caramelos no caminan.

- Ah, pues entonces me he comido una cucaracha.



(Siga leyendo: Cómo iniciar a entrenar en el gimnasio y no abandonar en el intento).



- La profesora le pregunta a Jaimito:

- ¿Qué puede decirme de la muerte de Napoleón?

- Que lo siento mucho.



- ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio?

- Porque ya está cuadrado.



- ¿Por qué lloraba el libro de matemáticas?

- Porque tenía muchos problemas.



- ¿Qué le dice un semáforo a otro?

- ¡No me mires que me estoy cambiando!



- Mesero, ese filete tiene muchos nervios.

- Normal, es la primera vez que se lo comen.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS