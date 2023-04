La cerveza es una bebida ideal para departir con amigos, común en todo tipo de bares y tiendas de barrio. Ante lo popular que es esta bebida, los productores han tenido que pensar en opciones que satisfagan las necesidades de sus clientes, quienes han pedido opciones con menos alcohol o calorías que les permitan pasar un buen rato y ser responsables a la hora de conducir, por ejemplo; o quienes desean beber sin tenerse que preocupar por las calorías extra que los puede hacer subir de peso.

Es por eso que le contamos cuáles son las diferencias entre las cervezas sin alcohol, light y 0,0, para que haga una elección de acuerdo a sus gustos y necesidades la próxima vez que vaya a disfrutar de esta bebida.



Una cerveza sin alcohol contiene menos de un 2,5 % de alcohol, algo que se especifica en el artículo 3 del Decreto 1686 de 2012: “Las cervezas con una graduación alcoholimétrica inferior a 2,5 grados alcoholimétricos, se denominarán cervezas sin alcohol o cervezas no alcohólicas y se clasificarán como alimento”. Incluso, estas no pagan impuesto al consumo de cervezas.

(Puede leer: Este tipo de cerveza podría bajar de precio: Concejo de Estado le quitó impuesto).

Recomiendan no permitir que los menores de 18 de años consuman ninguna de estas bebidas. Foto: iStock

Por lo tanto, esta sí posee un porcentaje de alcohol, aunque mínimo comparado con las cervezas comunes, que poseen entre un 4,5 y 5,0 %.



Por su parte, la cerveza 0,0 no debe contener más de un 0,4 % de alcohol, la cual es ínfima. Si supera este porcentaje, pasaría a ser una cerveza sin alcohol, según explica Red Papaz en su sitio web.



También indican que este tipo de cerveza posee la mitad de las calorías que una común, unas 55.



Finalmente, la cerveza light no necesariamente tiene menos alcohol, sino una cantidad menor de calorías. Por lo tanto, las que se encuentran en el mercado pueden contener un porcentaje de alcohol igual o parecido al de las cervezas convencionales, sobre un 4,5 %.



(Además: ¿Cerveza en lata o botella? La ciencia responde).



Ya teniendo en cuenta estas diferencias, en Red Papaz recomiendan no permitir que los menores de 18 de años consuman ninguna de estas bebidas. Como ya se sabe, las cervezas light contienen un porcentaje común de alcohol, por lo que serían perjudiciales.



Por otra parte, las 0,0 y sin alcohol “si bien no cumplen con los requisitos para ser clasificada como bebidas alcohólicas, sí tienen una asociación directa con la cerveza. Si queremos dar un mensaje claro a nuestros hijos, no debemos permitir, ni fomentar su consumo”, indican.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

