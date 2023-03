Cambiar de estilo puede llegar a generar ansiedad. No se sabe cómo se lucirá después del cambio y hay temor por no verse como se esperaba.



(Además: Cabello azul: consejos para llevar este atrevido color)



Sin embargo, hay muchas opciones para darle un 'look' nuevo y natural al pelo, para que el cambio no se sienta tan radical. Entre ellas, está la tintura de color miel.

Este color, según el portal 'All Things Hair', es capaz de "iluminar el rostro y aportar movimiento y vida a las melenas apagadas". Hay múltiples tonos de este color para elegir el que mejor se adapte al estilo que se desea llevar.



Los tonos rubios se dividen en cálidos y fríos, de acuerdo con el portal. Los primeros tienen matices dorados y amarillos, mientras que los segundos se basan en tonalidades azuladas y grises. Es dentro de la primera categoría en la que se halla el color miel, que se presta para realizar transiciones sutiles de un cabello oscuro a uno rubio.



(Puede interesarle: Cabello tinturado rubio caramelo: consejos de cuidado para este delicado color)



Una primera opción es el cabello rizado o crespo color miel. Es fácil mantener una coloración uniforme con este tipo de cabello y se puede generar más textura con cremas de peinar. La siguiente imagen muestra cómo se ve este estilo.

Otra alternativa es aquella del 'Balayage' rubio miel. Este combina bastante bien con cabellos cortos, pues hace que resalte cada uno de los mechones con un tono rubio.



(También: Aceite de coco: la sustancia perfecta para lucir bien).



Además, agrega volumen, dimensión y brillo a través de un juego de luces con efecto natural, según 'All Things Hair'. El 'Balayage' se obtiene tiñiendo reflejos en los mechones y las puntas que enmarcan el rostro. El 'look' a continuación deja ver cómo resalta con la luz.

Un tercer y último estilo para llevar el cabello de color miel son las famosas 'Californianas'. Estas se caracterizan por tener una degradación de de dos o tres tonos que van de oscuro a claro, como lo muestra la siguiente publicación de Pinterest.

(Además: Cobrizo: descubra estas 3 maneras que puede usar para lucir el tono).



Sin importar qué estilo se elige, es importante hidratar el cabello a diario para que se mantenga fuerte y saludable. Cada 'look' tiene cuidados especiales, por lo que es importante consultar con expertos para cuidar el cabello de la forma apropiada.



REDACCIÓN TENDENCIAS

EL TIEMPO