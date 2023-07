Con el regreso, esta semana, desde las selvas del Guaviare del guía de Wilson, el perro que fue clave para ubicar a los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente aéreo hace cerca de tres meses, se esfumó toda posibilidad de encontrar al "héroe".

Wilson, un canino de dos años de edad y de raza belga malinois, ha recibido homenajes por parte del Ejército, en el que era un soldado más, entrenado para participar en operaciones de búsqueda y rescate de personas, vivas o muertas, en tragedias o accidentes, precisamente como del avión Cessna que el primero de mayo pasado se precipitó a la manigua dejando tres personas muertas, una de ellas la madre de los niños nativos.

Los colombianos también han buscado la manera de rendirle homenaje a Wilson; y en las pasadas fiestas de San Pedro y San Pablo, en Neiva (Huila), construyeron una carroza con una figura gigante del perrito.



Desde que se perdió el canino, de vez en cuando en las redes sociales aparecen videos que dan cuenta de que presuntamente Wilson deambula en ciertos lugares del país.



Lo que ahora copa la atención de los internautas es un tuit del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Bogotá, con el cual promueven la adopción de perros y gatos. En el tuit está la foto de un perro, que, para algunos cibernautas, es "muy parecido" a Wilson.



"Hola, hola! Soy Hio y no es grosería, muestro la lengua todo el tiempo, pero es de pura felicidad. A mis ocho años de edad, no creas que estoy cansado o que no me gusta jugar, salir a pasear o a hacer ejercicio, de hecho ¡me fascina!" , es el mensaje de la mencionada entidad en el post.

👋¡Hola, hola! Soy Hio y no es grosería, muestro la lengua todo el tiempo, pero es de pura felicidad.



A mis ocho años de edad, no creas que estoy cansado o que no me gusta jugar, salir a pasear o a hacer ejercicio, de hecho ¡me fascina! 🥰 pic.twitter.com/5o7iWkxyPz — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) July 26, 2023

Hio lleva 282 días esperando un hogar. Puede ser que, por su "parecido" al recordado Wilson, pueda encontrarlo.

