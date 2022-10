Hay quienes sueñan con tener una muy romántica luna de miel y vivir un momento inolvidable solo para dos. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta costumbre ha ido cambiando. La buddymoon se trata de una luna de miel con los amigos y, aunque parezca descabellado, es una tendencia que ha tomado fuerza en nuestros días.

Las 'buddymoon' se dieron a conocer cuando Justin Theroux contrajo matrimonio con Jennifer Aniston y tuvieron una luna de miel en Bora Bora con algunos de sus amigos más cercanos, entre los cuales destacó Courteney Cox, quien compartió pantalla con Aniston en Friends. La palabra 'buddymoon' , por lo tanto, viene de la combinación de 'buddy', que en inglés significa amigos, y 'moon', que significa luna.



Esta tendencia se ha colocado como una alternativa a la luna de miel tradicional. El objetivo es extender la celebración a un viaje con los amigos más íntimos para compartir experiencias.



No obstante, hay un debate sobre si los novios deben buscar una amósfera privada para celebrar su matrimonio. Por ejemplo, un artículo publicado por The New York Times explica que el romanticismo queda a un lado para que los amigos entren a la ecuación.

Y es que este tipo de tradiciones, según el diario estadounidense, están relacionadas con los nuevos hábitos de las parejas actuales, donde el 65% de los novios conviven más antes de casarse, lo que les permite tener viajes románticos previos a su gran noche.



¿Porque puede ser atractiva una buddymoon? Hay mucha conveniencia por parte de los novios, pues son los amigos los encargados de organizar la luna de miel, quitándoles las responsabilidades a los novios.

Además, si decide invitar a sus amigos a la luna de miel, los costos de viaje pueden reducirse de una forma significativa, ya que algunas agencias de viajes u hoteles pueden ofrecer mejores descuentos a grupos grandes que a parejas que viajan solas.



Sin embargo, lo ideal sería que, en algún punto, los recién casados hagan actividades solo para ellos, ya sea una cena romántica o un paseo.



Existe otro contexto en el que la palabra 'buddymoon' es aceptable y se trata de parejas de amigos que organizan viajes o vacaciones a destinos paradisiacos que, en la mayoría de casos, suelen frecuentar los recién casados para celebrar su matrimonio.



Una forma de ahorrar

Otro estudio realizado en el 2014 por la compañía Travelex, demostró que, a pesar de que muchos todavía consideran a la luna de miel como un espacio exclusivo de cada pareja, también hay quienes están dispuestos a sumarse a la tendencia con tal de que eso signifique recortar algunos de los gastos que implica casarse. De las parejas encuestadas, el 50% afirmaron que estarían dispuestas a hacerlo si eso significa reducir una cuarta parte del gasto total del viaje; 25% dijo que lo haría si eso reducía a la mitad el precio; 5% de las parejas dijeron que solo lo harían si con eso pueden ahorrarse tres cuartas partes del viaje, y el porcentaje restante dijo que no lo haría.



Cada pareja asume esta reducción de costos de manera distinta. Algunos lo hacen simplemente porque prefieren no gastar de más en su viaje de bodas, mientras que otros optan por esta opción debido a que pueden tener experiencias de lujo por la misma cantidad de dinero que pagarían por unas vacaciones comunes y corrientes a solas. Las parejas que tienen una 'buddymoon' pueden, en vez de alquilar una suite nupcial en un hotel, ocupar el lugar en su totalidad si el grupo lo amerita. También se pueden aprovechar los beneficios que las agencias de viajes hacen a grupos grandes en algunas actividades, lo que convierte a esta experiencia en una forma muy efectiva de hacer rendir el dinero.



¿Ha muerto el romance?

En el 2015, cuando Justin Theroux y Jennifer Aniston hablaron sobre su 'buddymoon' en Bora Bora, la revista estaounidense Vogue se hacía esta misma pregunta. Y es la pregunta que muchos se formulan a la hora de optar por una luna de miel con más personas. Lo cierto es que una 'buddymoon' puede ser un espacio muy romántico como también una receta perfecta para el caos, pero hay ciertas cosas que la pareja puede hacer para evitar este tipo de situaciones.



La primera es escoger muy bien el grupo de amigos que va a ir a la 'buddymoon'. Mientras menos conflicto exista entre ellos, será mucho más fácil controlar que la cantidad de gente no termine arruinando un momento especial. Segundo, es muy importante mantener la claridad en los gastos que implica el viaje antes de hacerlo. Las parejas que deciden hacerlo usualmente tienen en cuenta las capacidades económicas de todos los implicados para así no terminar en peleas alrededor del dinero.



Finalmente, es importante no dejar de lado que, si bien se ha decidido compartir esto con más personas, la luna de miel sigue siendo un momento muy importante para una pareja de recién casados. Así que se recomienda acordar con el grupo algunos momentos en los que cada pareja pueda tener un tiempo a solas.



RAFAEL SOLCHAGA

El Universal (México) - GDA

