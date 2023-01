Durante la pandemia era común desinfectar a más no poder los alimentos justo después de comprarlos por el temor a que en estos vinieran partículas del virus del covid-19.



Sin embargo, pasados estos tiempos difíciles debería ser una costumbre adquirida, pues es verdad que en las frutas y verduras conviven microorganismos, residuos tóxicos y ciertos productos químicos que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Y es que de acuerdo con los dates la U.S Food & Drug Administration, “cada año aproximadamente 48 millones de personas se enferman debido a un alimento contaminado con bacterias dañinas”.



Consejos para limpiar las frutas y verduras correctamente

Cuidarse en la comida Foto: istock

En este sentido, la FDA explica que el primer consejo es escoger productos que no estén golpeados o dañados, y que en caso de que estos hayan sido cortados (por ejemplo, tajadas de frutas) estén refrigerados o almacenados con hielo.



Una vez en casa debe seguir los siguientes pasos:



1. Lávese las manos con agua y jabón

2. Deseche toda parte dañada o golpeada

3. Frote suavemente los alimentos mientras los enjuaga bajo un chorro de agua. No es necesario usar jabón

4. Lave los productos antes de pelarlos para que la suciedad no se transfiera al cuchillo y luego nuevamente al alimento

5. Use una escobilla para limpiar las verduras y frutas duras como melones y pepinos

6. Seque las frutas y verduras con una toalla de tela o de papel

7. Deseche las hojas externas de las verduras que así lo requieran (ejemplo: lechuga)



¿Cómo lavar el brócoli?

Ahora, el brócoli puede ser un tanto complicado por la densidad de sus flores, pero no imposible de limpiar.



El portal ‘Enséñame de ciencia’, dedicado a compartir esta clase de información, explica que lo más indicado es lavarlo justo antes de usarlo para preservar su vida útil. Estas son las recomendaciones:



1. Ponga el brócoli en un colador y deje que corra agua directa de la llave, cuidando de levantar cada flor y de frotarlas muy bien

2. De lo contrario, utilice un recipiente lleno de ¼ de vinagre blanco y ¾ de agua. Le servirá para sumergir el brócoli durante 15 o 20 minutos. Una vez transcurra ese tiempo puede enjuagarlo con abundante agua

3. Por último, asegúrese de limpiarlo con una toalla de papel

