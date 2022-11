A puertas del fin de año y las vacaciones, muchos aprovechan la oportunidad para comer todo tipo de platos, algunos 'pesados' y con alto contenido en grasas. Ante esto es normal que aparezca la pesadez estomacal, muchos recurren al bicarbonato de sodio para sentir un alivio rápido. Aunque es un medicamento de venta libre, es importante que usted no se automedique y que tenga presente que hay contraindicaciones.



Para comenzar hay que decir que el bicarbonato de sodio es un antiácido utilizado para aliviar la acidez estomacal y la indigestión ácida. Así lo señala Medline Plus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Este medicamento es vendido en pastillas o en polvo y se debe consumir entre una y cuatro veces al día, dependiendo de la condición del paciente. Según informa Medline Plus, si lo usa como antiácido, debe tomarlo una o dos horas después de cada comida con un vaso grande de agua; si lo toma por otro motivo, no es necesario que coma justo antes de consumirlo. Sin embargo, el portal destaca la importancia de no consumirlo con el estómago vacío.



A su vez, el total especializado advierte que no debe consumirlo por más de dos semanas consecutivas. Si los síntomas aún persisten, debe asistir al médico.

Precauciones que debe tener antes de tomar bicarbonato de sodio

Según Medline Plus, antes de consumirlo, es necesario que le avise a su médico si está consumiendo otros medicamentos, especialmente si son antiácidos, como ketoconazol y benzodiazepinas. De igual forma, debe advertir si usted ha tenido hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedades al riñón, o si está en embarazo.



Esto debido a que, informa el portal especializado, aumenta los niveles de sodio en el cuerpo. En consecuencia, puede producirle sed, retorcijones o gases.