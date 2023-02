Para comprender el origen del café verde, primero se debe comprender que el café comercializado más conocido es de color marrón debido a que es sometido a un proceso de tueste que lo oscurece. En cambio, el café verde no es tratado de tal forma, por lo que conserva su color original.



Además del color, cuenta con otras características que lo diferencian por completo del café más tradicional. Por ejemplo, el olor es más penetrante y su sabor levemente más amargo. Otro factor diferenciador es la alta presencia de ácido clorogénico respecto al café tostado.

Ese compuesto presente en el café verde es muchas veces relacionado con una serie de beneficios. No obstante, la lista de riesgos también merece ser mencionada, pues no hay investigaciones importantes que acrediten la fiabilidad de este alimento en la salud.



Se considera posiblemente seguro cuando se consume de manera apropiada. Según 'MedlinePlus' -servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos-, los extractos de café verde tomados en dosis de hasta 1.000 miligramos al día, hasta por 12 semanas, no representan ningún peligro para la salud.

Quienes lo consumen apuntan ciertos beneficios

- Contribuye a la pérdida de peso. Esto puede explicarse desde la alta presencia del ácido clorogénico que estimula el metabolismo de los lípidos, causando la dispersión de grasas. También se dice que ayuda a controlar el apetito.



- Mitiga el nivel de azúcar en la sangre.



- Se le atribuyen beneficios articulados a la presión arterial y el colesterol alto.



También existen ciertos riesgos

- Ingerir cantidades importantes de café verde puede causar efectos secundarios relacionados con la cafeína, como dolor de cabeza, ansiedad, agitación y latidos cardíacos irregulares.



-El exceso de ácido clorogénico aumentaría los niveles de homocisteína, que es un factor de riesgo cardiovascular.



- Afectaría la forma en que se procesa el azúcar en el organismo, causando propensión a tener diabetes.

Esta variedad de café no ha sido tratada de la misma manera que el tradicional. Foto: Laura Sepúlveda. EL TIEMPO

- Para personas que se encuentren en estado de embarazo o lactancia, no se ha confirmado la seguridad de consumir café verde, lo recomendable es abstenerse.



- Otros puntos relacionados con la presencia de cafeína son de cuidado como la epilepsia ya que podría aumentar las posibilidades de padecer una crisis. Al igual que personas con sensibilidad estomacal, deberían abstenerse de su consumo.



- Tampoco es recomendable consumir café verde cuando a la par de está tratando con los siguientes medicamentos: efedrina, adenosina, alendronato, cimetidina, clozapina, entre otros.

No existe una amplia y confiable despensa de investigaciones que corroboren los beneficios del café verde, por tanto, siempre se debe consultar con un experto de la salud antes de incorporarlo a la dieta.

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO