Conozca los beneficios de hacer ejercicio antes de desayunar

Un estudio de la Universidad de Bath y la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, reveló que hacer ejercicio antes de desayunar puede quemar el doble de grasa que si se realiza después.

La investigación, publicada en el 'Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism', se realizó durante seis semanas en las que se analizaron a 30 hombres. Los sujetos fueron divididos en dos grupos.



Los científicos comprobaron que las personas que se ejercitaban antes del desayuno quemaban más grasa porque tenían niveles más bajos de insulina. Esto genera que usen más grasa como "combustible" para su organismo.



"Nuestros resultados sugieren que cambiar el momento en el que se come cuando se va a hacer ejercicio puede provocar cambios profundos y positivos en su salud general. Encontramos que los hombres en el estudio que hicieron ejercicio antes del desayuno quemaron el doble de grasa que el grupo que hizo ejercicio después", explicaron los investigadores.



Los expertos aclararon que esto no tuvo un efecto directo en la pérdida de peso pero sí en mejorías en su salud física.



En este sentido, encontraron que el grupo que hizo ejercicio antes del desayuno tenía una mejor respuesta a la insulina, lo que hacía que mantuvieran los niveles de azúcar en la sangre bajo control. A su vez, sus músculos tuvieron mayor aumento de proteínas clave.



"Este trabajo sugiere que realizar ejercicio en ayunas puede aumentar los beneficios del ejercicio para la salud de las personas, sin cambiar la intensidad, la duración o la percepción de su esfuerzo. Ahora necesitamos explorar los efectos a largo plazo de este tipo de ejercicio y si las mujeres se benefician de la misma manera que los hombres", explicaron.

