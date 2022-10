La marca de ropa y accesorios de lujo Balenciaga se encuentra en el ojo del huracán por el lanzamiento de un bolso que generó revuelo por su particular diseño, el cual no ha salido del concepto de experimentación que ha mantenido la empresa durante su existencia.

Existen varios antecedentes similares por parte de Balenciaga; el último caso es el de los zapatos desgastados, lanzados varios meses atrás, los cuales pretendieron hacer una crítica a la sociedad del consumo, pero paradójicamente, tuvieron bastantes opiniones en contra debido a su alto precio.

(Además: Balenciaga envía mensaje con su nueva colección: ‘Haz el amor y no la guerra’).

Ahora, la discusión se enfocó en el nuevo lanzamiento de la marca: un bolso de lujo que parece una bolsa de papas fritas. Dicho accesorio fue lanzado para la colección de primavera-verano del año 2023, pero su presentación ha generado polémica en redes sociales.

Cabe resaltar que el estreno de la nueva colección fue en el festival de moda de París, en el cual la pasarela fue un terreno lleno de lodo, por los que los y las modelos tuvieron que ensuciarse mientras desfilaban.

(Le puede interesar: La mujer que se enfrentó a Zara y logró vencer al gigante textil en un juicio).

Las primeras imágenes del nuevo bolso hicieron que el director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia, hiciera una advertencia a los asistentes del evento, mencionando que no pensaba dar ningún tipo de explicación ante la nueva colección, pues dijo que la moda no siempre debe de tener una explicación.

“Cuánto mas tratas de ser tú mismo cuanto más te golpean en tu cara. Pero qué bueno es ser diferentes unos de otros. El reto es levantarte y seguir caminando hacia tu verdadero yo después de haber sido golpeado y derribado” - Demna, Balenciaga SS23 pic.twitter.com/7J9Y4PK8Lo — THE BACKSTAGE TALKS (@tbackstagetalks) October 2, 2022

Dicho bolso posee los colores de cualquier bolsa de papas fritas que se pueden encontrar en las tiendas. Además, su material es tan ligero que es capaz de arrugarse por la mitad, simulando así a una bolsa de papas real.

(Lea tambien: ¿El regreso inminente de los jeans descaderados y otras tendencias del 'Y2K'?).

Los comentarios no se hicieron esperar, pues las críticas estuvieron enfocadas principalmente en el precio que puede tener este accesorio, pues muchas personas defendieron que el gusto por la moda es subjetivo, pues existe la posibilidad de que haya personas que les guste este tipo de productos. No obstante, el precio no se podría justificar.

Más noticias

Murió Franca Fendi, heredera de la histórica casa de moda

El diseñador Karl Lagerfeld será el tema de la MET gala 2023

Hijo de Chayanne debuta en el mundo de la moda; lanzó su propia línea de ropa

Kim Kardashian: de musa a diseñadora con Dolce & Gabbana

Vélez da un giro hacia lo casual en su más reciente colección

Tendencias EL TIEMPO