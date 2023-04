El baile es una de las actividades más completas debido a sus beneficios para la salud corporal y mental, según algunos portales especializados. Los movimientos, el ritmo de la música y la compañía, tienen efectos positivos en el organismo que pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y los síntomas cardiovasculares.



Este puede ser un ejercicio individual o grupal que se realiza en diversos estilos, desde los más tradicionales como el tango o la salsa, hasta los más modernos como el reguetón o el hip hop.

Según la entidad de salud 'Mayo Clinic’, la acción no solo tiene beneficios para su cuerpo, sino también mejora la resistencia cardiovascular, la flexibilidad y la fuerza muscular, así como para aliviar el estrés, mejorar la autoestima y fomentar la creatividad.

El baile ayuda a eliminar calorías y aumentar el estado de ánimo.

Aumenta la fuerza muscular

Aunque no lo parezca, esta actividad puede ayudar a aumentar la fuerza en los músculos y articulaciones. De acuerdo con el portal especializado 'Cisem', clínica estética de Sevilla, cada vez que se realiza un movimiento al ritmo de la música se está ejercitando diferentes grupos musculares.



El objetivo está en la repetición de la actividad, que permite la adaptación del órgano para responder ante la solicitud corporal que requiere el ejercicio y que termina por fortificar el músculo.



Un ejemplo de ello es el ballet clásico, en el que se necesita de movimientos lentos y equilibrados con fases de saltos y donde se exige la tensión muscular del tronco, los brazos y las piernas.



"Este tipo de fortalecimiento puede ayudar a desarrollar las líneas largas y los músculos tonificados que suelen asociarse con este tipo de baile", dice Carrie Skony, médica deportiva para el portal de 'Nike'.

Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Refuerza los huesos y aumenta la resistencia

Foto: iStock

El baile es un excelente ejercicio para fortalecer los huesos, debido a que implica movimientos que demandan impacto y carga en el esqueleto. Esto ayuda a estimular la formación ósea y a aumentar la densidad mineral.



De acuerdo con el estudio 'Efectos del ejercicio de resistencia en la salud ósea', publicado por el Centro de Biotecnología Nacional de la Información, "los huesos se fortalecen al estar expuestos a tensiones mecánicas, por ello, una de sus mayores ventajas para la salud ósea es la ejecución de ejercicios que impliquen peso y saltos".



Quema calorías y ayuda al bienestar cardiovascular

El baile es una excelente forma de ejercicio para quemar calorías, ya que involucra movimientos que requieren esfuerzo físico y que aumentan la frecuencia cardíaca, además se utilizan múltiples grupos musculares que aumentan el gasto de energía en el metabolismo.



Como le dijo Fernando Vargas, entrenador Fitness, a EL TIEMPO en 2022, una sesión de baile puede ayudar a quemar entre 100 y 200 calorías dependiendo del metabolismo de cada individuo y de la intensidad con que se haya practicado.

Ayuda a la salud mental y emocional

Esta actividad es una forma de expresión creativa que combina música, movimiento y conexión social, la cual puede ser una excelente manera de reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Cuando se baila, el cuerpo libera endorfinas que pueden ayudar a disminuir los niveles de ansiedad y depresión.



Según una investigación de la Universidad Highlands and Islands Inverness de Reino Unido, la danza tiene resultados positivos en la reducción de síntomas depresivos en niveles tanto altos como leves.

Según la OMS la salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos.

Así mismo, Mia Morris, directora ejecutiva de Dance for All Bodies, explica que el baile permite explorar y “descargar” cualquier sentimiento que esté afectando a la mente y al cuerpo.



"Es un lenguaje universal que puedes usar para ser tú mismo. El baile permite encarnar las emociones que no puedes nombrar o contar la historia que no puedes poner en palabras, es liberador", dijo al blog de salud de 'Nike'.



Vale recordar que este tipo de padecimientos se debe abordar con un profesional, con el fin de seguir paso a paso el tratamiento que este considere necesario ante cualquier necesidad psicológica.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

