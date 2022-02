Una propuesta para proteger la vida de todas las personas en las vías del país, contribuir en la transformación de la cultura vial y la movilidad hace el grupo Autogermana, con la idea de mejorara los objetivos de desarrollo sostenible y las altas cifras de accidentalidad vial del país.



Felipe Ospina, director de mercadeo del grupo, hace “un llamado a la empatía y a que todos nos unamos a esta causa común de ponernos en las ruedas del otro, porque está en nuestras manos el cuidado de la vida cambiando nuestra actitud hacia una más consciente y comprensiva frente a los demás”.



Nairo Quintana invita a unirse a la campaña con #PonteEnLasRuedasDelOtro. Foto: Particular

La campaña multimedia involucra a todos los actores viales, con énfasis tanto en ciclistas como conductores de automóviles y motocicletas, y busca crear conciencia a través de mensajes como:



No se trata de ser los dueños de la vía.

Se trata de compartirla.



No estás solo, para pensar que puedes ignorar las señales de tránsito,

O que, por dártelas de vivo, no habrá consecuencias de por vida.



Para creer que ese chat no puede esperar o

que tu música es lo único que necesitas escuchar.



Para asumir que el camino es exclusivo para ti,

O que los de atrás pueden adivinar a dónde vas a cruzar.



Porque en las vías, la culpa siempre es de los demás, ¿no?

Hoy, sé consciente y ponte en las ruedas del otro.



Adicionalmente, el grupo Autogermana (representante en Colombia de BMW Group, y de las bicicletas Cervélo, BMC y Focusestá) adelanta alianzas de mercadeo social con diversos medios de comunicación, al tiempo de impulsar mensajes por medio de redes sociales propias y de los embajadores de sus marcas, como Nairo Quintana, Sebastián Martínez y Mónica Jaramillo.



Puede unirse a la campaña con #PonteEnLasRuedasDelOtro.

