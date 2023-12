Así puede reparar las grietas leves de las paredes que estén en su hogar

Las grietas que aparecen de repente en las paredes o el piso de su casa se pueden deber a varios factores, como consecuencias de un pequeño temblor presencia de humedad, asentamiento de la vivienda, exceso de peso y hasta problemas estructurales.

Para reparar grietas en pisos y paredes, primero debe identificar el tipo de grieta que tiene. Las grietas se pueden clasificar en dos tipos principales: superficiales y estructurales



Por supuesto, la clasificación anterior se refiere a grietas bastante importantes, pero no debes alarmarte cada vez que veas alguna abertura en tus paredes: la mayoría de ellas son tan solo fisuras que aparecen con el tiempo y que pueden ser fáciles de resanar.



Las fisuras en las paredes son aberturas pequeñas y superficiales que se producen en la pintura o la primera capa interna de la pared. Suelen producirse por dilatación o por el deterioro del material, pero no tienen mucha importancia. En cambio, la grieta es una abertura más grande y profunda, y puede afectar a todo el material incluyendo el ladrillo.



En ese sentido, estos son algunos consejos y procesos que puede tener en cuenta a la hora de querer arreglar una fisura en su pared o en el suelo, de acuerdo con el portal de la aseguradora catalana 'Plus Ultra Seguros'.

¿Cómo puede resanar la grietas sí mismo?

Si logró identificar que las grietas son leves, puede realizar el siguiente proceso de manera sencilla y práctica con masilla o yeso, si estas son un poco más grandes:

Limpie la grieta con un cepillo para quitar cualquier suciedad o escombro.

Abra la grieta con un cuchillo o un cincel para que la masilla o el yeso se adhieran mejor.

Humedezca con algo de agua la grieta para que se adhiera la masilla.

Rellene la grieta con masilla o yeso, según el tamaño del daño.

Alise la superficie de la reparación con una espátula.

Deje secar la pasta y nivele después la pared con una lija hasta que esté completamente lisa.

Pinte si desea evitar que queden marcas de la masilla en la pared

En caso de que la grieta sea muy grande, es posible que necesite usar un refuerzo, como malla de fibra de vidrio, para ayudar a mantener la reparación en su lugar.



Finalmente, recuerde que si tiene hendiduras más grandes que implican la estructura de la vivienda debe acudir con un profesional para que las repare, ya que estas pueden ser un signo más grave de la construcción que debe ser solucionado por un maestro de obra.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

