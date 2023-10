El secreto de las famosas para combatir la celulitis y lucir una piel firme

Inyectarse en el entrecejo, las comisuras de los labios y las 'patas de gallo' en el extremo de los ojos para reducir las líneas de expresión son desde hace años algunos de los tratamientos estéticos más populares.



El conocido bótox -cuyo nombre real es toxina botulínica- sigue siendo el inyectable preferido de quienes se rehúsan a perder la firmeza de su piel.



Pero hay otro método que le está ganando terreno y son los bioestimuladores de colágeno. Tal como lo describió la doctora Claudia Hernández durante el Merz Aesthetics Expert Summit (Mexs Latam), estos inyectables que contienen hidroxiapatita de calcio tienen un rango de aplicación muy amplio.

Le puede interesar: (Labios jugosos y rostros marcados: estas son las tendencias en tratamientos estéticos)

Facebook Twitter Linkedin

Reconocidas figuras como la actriz mexicana Mayrín Villanueva y la brasileña Leticia Spiller hacen parte del Confidence Squad, un grupo de mujeres que hablan sobre los 'retoques' libremente. Foto: Cortesía Merz Aesthetics

Se pueden usar casi que en cualquier zona del rostro y del cuerpo, pues su objetivo no es necesariamente rellenar ni relajar, como ocurre con otros tratamientos, lo que hacen los bioestimuladores de colágeno es incentivar la producción natural de esta proteína en el cuerpo.



El colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, la piel, los tendones, los huesos y los cartílagos y entre sus funciones está proporcionar soporte estructural a los tejidos.



“Son microesferas que son de la misma sustancia de los dientes, por lo que el organismo no va a reaccionar negativamente, sino que se irán degradando en 18 meses. Lo que hacen es estimular el trabajo de los fibroblastos en la dermis, que después de los 25 años trabajan menos y se comunican menos, así vuelven a activarse, a contraerse, lo que aumente la producción del colágeno y elastina”, explicó el dermatólogo Leopoldo de Velasco en el evento mencionado.

Siga leyendo: (El secreto de los masajes reductores para estilizar la figura)

Y es por eso que se habla de medicina estética regenerativa, pues es el mismo organismo el que va mejorando la calidad de la piel a través de un estímulo, lo que hace que los resultados no sean pasajeros sino que vayan progresando a lo largo del tiempo.



Ana Lucia Gonzaga de Cunha, cirujana plástica y cabeza de Medical Alfairs de Merz destaca su efectividad porque se trabaja con colágeno tipo uno y tipo tres, el primero es el que se encuentra en la piel, cabello, uñas, y el tercero que está en huesos, cartílagos y tendones.



“Por eso le dan calidad a la piel y mejoran su elasticidad”, aseguró.

¿En dónde se aplican los bioestimuladores de colágeno?

Facebook Twitter Linkedin

Los bioestimuladores de colágeno sirven para reducir la celulitis. Foto: iStock

“Se pueden poner en rostro y cuerpo dando un efecto tensado y mejorando la calidad de piel. Por eso se pone en cuello, escote y manos, estas zonas en las que se nota el paso del tiempo”, sostiene la doctora Carolina Schneider, especialista en cirugía plástica y reparadora de Buenos Aires, Argentina.



Lea más: (Cirugías plásticas: cómo evitar riesgos y elegir a los profesionales adecuados)

Las piernas, los glúteos, los brazos y las rodillas son otras de las zonas en las que es popular su aplicación, incluso se le ha calificado como el tratamiento de la celulitis, ya que mejora la textura y le da firmeza a la piel.



Como protocolo básico son tres sesiones y los cambios se hacen evidentes después de tres meses del tratamiento, apunta la doctora Schneider.



“Es una inversión porque el colágeno que fabricamos no se va a perder. Yo digo que es un ahorro a futuro. Los que llevan un tiempo haciéndolo ven un cambio tremendo, sin cambiar facciones y sin exceso de volumen. Lo que sí hace es se ve más luminosa, al tacto más firme y las menos líneas finas”, detalló la especialista.



Es por esto que famosas, como la actriz mexicana, Mayrín Villanueva y las influenciadoras colombianas Amelia y Elisa, de Sisterly Style, no son tímidas al aceptar que recurren a estos procedimientos para mantener una piel tensa, que se ve hidratada y en la que no se evidencian los signos del envejecimiento.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO*

ENVIADA ESPECIAL EL TIEMPO- CON INVITACIÓN DE MERZ AESTHETICS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

Más noticias en EL TIEMPO