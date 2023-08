El asaí es un alimento se ha ido popularizando. Esta fruta, originaria de la selva amazónica, no solo está cargada de beneficios nutricionales, sino que además esconde una historia llena de mitos y tradición.



(Puede ser de su interés: ¿Es recomendable hacer ejercicio con gripa?: esto dicen los expertos).

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el asaí se considera el mayor antioxidante del reino vegetal debido a su alto contenido nutricional, superando hasta 30 veces los antioxidantes que posee el vino tinto.



(Le recomendamos: Tome nota: estas son las señales más comunes que manifiesta el cuerpo ante el cáncer).



Estas bayas oscuras proceden de la palmera huasaí (Euterpe oleracea), ubicada en zonas recónditas de la selva brasileña. Durante generaciones, los pueblos indígenas del Amazonas han incorporado el asaí a su dieta.

Facebook Twitter Linkedin

Açaí es el nombre por el que se conoce al fruto de la palmera huasaí. Foto: iStock

Una leyenda tupi, antigua tribu brasileña, narra que el fruto nació de las lágrimas de Iaçã, una joven que, ante la trágica muerte de su hijo, encontró consuelo en esta palmera cargada de bayas.



El consumo mundial de este fruto creció exponencialmente con la popularización de los 'asaí bowls', una mezcla cremosa del fruto acompañada de otras frutas y granola. Su llamativo color violeta y sabor fresco lo han convertido en una elección preferida entre veganos y vegetarianos.



(Además: Gobernadora del Valle confirmó que el Presidente ‘sigue con quebrantos de salud’).

Asaí, un superalimento

La licenciada en Nutrición y directora de Nutrim, Mariana Patrón Farias, describe al asaí como un superalimento por su aporte antioxidante y antiinflamatorio.



“Tiene una alta concentración de polifenoles y antocianinas que son los agentes antioxidantes que le dan ese color morado”, explica la experta para La Nación.



Además, Matías Marchetti, también licenciado en Nutrición, destaca su efecto neuroprotector que favorece la memoria y la función cognitiva.



Pero las propiedades del asaí no se detienen allí. Su consumo favorece el sistema cardiovascular, reduciendo riesgos de enfermedades asociadas, indica la licenciada en nutrición, y añade que esto se debe a su contenido en antocianinas -pigmentos vegetales solubles en agua-, que tienen propiedades vasodilatadoras.



Marchetti además apunta a su propiedad afrodisíaca, relacionada con su contenido en fitoestrógenos. Estudios del Ccrm también sugieren que puede mejorar resultados en tratamientos de fertilización in vitro.



(Lea aquí: Crisis financiera de las EPS: estos son los 10 puntos de Acemi en respuesta al Minsalud).



Aunque el asaí es un fruto exquisito y beneficioso, no es fácil de encontrar en todas partes, especialmente en su forma fresca. Marchetti indica que debido a su rápida descomposición, se suele exportar en pulpa congelada, polvo seco o jugo.



A la hora de su consumo, Patrón Farias aconseja, en diálogo con La Nación, revisar fechas de envasado y recomienda su incorporación en licuados, postres o bebidas. Sin embargo, se debe tener precaución, pues no es recomendado para alérgicos, quienes consumen ciertos medicamentos, o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Tres alimentos para tener huesos fuertes y sanos

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en La Nación de Argentina (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO