La ansiedad es un ‘bien’ necesario. Es decir, no es tan mala como la pintan, sino que tiene su lado bueno y funcional “cuando nos ayuda a enfrentar, evitar o superar situaciones amenazantes, difíciles, de riesgo; nos permite centrarnos, –explica la psicóloga Maggie Pulido–. Y es necesaria porque es la que nos da el impulso y la energía en nuestro día a día”.



La ansiedad disfuncional, en cambio, nos paraliza. “Es continua, entonces así hayas salido de esa situación que considerabas apremiante, por ejemplo, una reunión en la oficina, salir a la calle o presentar un examen, sigues con un miedo intenso, abrumador y paralizante”.

Esa sensación de miedo envía una cantidad de hormonas del estrés al cerebro, sostiene Pulido, y entonces se experimentan síntomas que van desde dolor de cabeza, taquicardia, sudor, nerviosismo, agitación, tensión muscular, hiperventilación (respiración acelerada), sudoración (en espalda, frente, manos, pies, o generalizada), incluso tinnitus (un zumbido constante en el oído como si tuviera dentro una abeja).



Además de esa sensación de angustia desmedida, de suponer que algo malo está por suceder o por sucederle… “Y como se altera el sistema nervioso central también puede haber temblores, debilidad o cansancio –refiere el psicólogo integrativo Jorge Caucali–. A esto puede sumarse dificultad para concentrarse y manifestaciones fisiológicas como infecciones urinarias, gastritis, insomnio, problemas intestinales, entre muchas otras".

(Vea también: Cómo cumplir sus sueños: estas claves le ayudarán a elaborar un mapa para conseguirlo)

No es un tema menor. Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la prevalencia de trastornos como ansiedad y depresión aumentó un 25 por ciento en el primer año de la pandemia en todo el planeta. Colombia no está al margen. “Nuestra salud mental, como país, ha estado sujeta a tensiones permanentes expresadas en determinantes sociales como pobreza, violencia, narcotráfico, inseguridad, etc., que se reconocen como factores asociados a la presencia de alteraciones”, subraya Olga S. Díaz Usme, directora de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad El Bosque.

Facebook Twitter Linkedin

Las causas de la ansiedad para cada persona son diferentes, sin embargo esté atento a ellas. Foto: iStock

Es cierto, en los diferentes tipos de trastornos de ansiedad inciden variados factores de riesgo como causas genéticas y antecedentes familiares, rasgos de personalidad, eventos traumáticos, fobias, experiencias vitales significativas (un ascenso laboral, un embarazo, etc.), entre otros. Lo cierto es que, si una persona siente que los episodios ansiosos son cada vez más recurrentes e incontrolables, al punto de afectar su calidad de vida, debe buscar ayuda psicológica y/o psiquiátrica.



No les dé la espalda a sus emociones, aprenda a reconocerlas, atenderlas y validarlas. Un primer paso es a través de actividades de interiorización basadas en la respiración consciente, que le enseñará a autogestionarse emocionalmente.

Practique la respiración consciente

Cada bocanada de aire que recibe de manera consciente, además de ser una experiencia placentera y plena, le ayudará a gestionar sus pensamientos y emociones y contribuirá a su salud mental y corporal, sostiene Jorge Caucali, psicólogo integrativo y magister en Gestión Emocional.



Haga este ejercicio todos los días: inhale aire por la nariz contando cuatro segundos. Asegúrese de que tras cada inhalación la respiración sea más profunda, sienta cómo a medida que avanza el conteo respira ya abarcando todo el pecho. Manténgala por siete segundos, exhale despacio por la boca durante ocho segundos. Repita 10 veces con los ojos cerrados.

Aprenda a hacerlo en la mañana y en la noche. Antes de ir a dormir le ayudará a que gran cantidad de oxígeno entre a su torrente sanguíneo, se distribuya por cada parte de su cuerpo, aquiete su mente y tenga sueño reparador.



Repita al otro día, apenas se levante: fortalecerá parte de sus funciones ejecutivas (atención, concentración y memoria), distribuirá mejor su día y mejorará su capacidad de resiliencia porque se sentirá menos ‘atacado’ por las circunstancias difíciles o adversas de la vida. Esta actividad en familia fortalece los lazos de unión.

Facebook Twitter Linkedin

La respiración consciente es beneficiosa para regular el estrés. Foto: iStock

Por su bienestar y el de los suyos

Promueva el autocuidado: incúlqueles a los miembros de su familia estrategias preventivas como higiene del sueño: dormir las horas acordes con su edad, 10 a 12 horas para los más pequeños y 6 a 8 horas para los adultos. “La respiración consciente hace que el sistema nervioso central permanezca tranquilo y, en la noche, sea más fácil conciliar el sueño”, asegura Caucali. • Siga una alimentación inteligente: los alimentos inciden en la percepción que tenemos de la realidad; a las personas ansiosas se les recomiendan los carbohidratos complejos que ayudan a aumentar el nivel de serotonina en el cerebro, un neurotransmisor que produce la felicidad, tiene un efecto tranquilizante y ayuda en procesos de resignificación y a ver la vida de forma diferente. • Más triptófano en su dieta: Que no le falten los granos y cereales integrales (avena, quinua), frutos secos, frutas, verduras de hoja verde, especialmente, proteínas (cárnicas y vegetales), lácteos o sus derivados. Estos promueven la sensación de bienestar gracias al triptófano, un aminoácido que es el insumo para que el cerebro produzca serotonina. Evite los alimentos ultraprocesados y grasosos (pasteles, postres, fritos, paquetes) que generan una sensación de seudobienestar. Limite o elimine el consumo de café, chocolate o té, que contienen cafeína y altera el sistema nervioso central. Prefiera las bebidas aromáticas.

Flor Nadyne Millán Muñoz para EL TIEMPO



Envíenos sus comentarios o sugerencias a vida@eltiempo.com