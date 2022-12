Los rituales para llamar la suerte, la abundancia, los viajes y el amor para el año entrante van desde usar colores asociados con la prosperidad hasta dar una vuelta a la manzana con una maleta. Pero, sin duda alguna, la más popular es comer las 12 uvas en la medianoche del 31 de diciembre.

La idea es pedir un deseo por cada unidad consumida; aunque algunos creen que cada uva representa un mes del año, así que se les asignan las metas y deseos que se quieran cumplir.

La mayoría de los colombianos lleva a cabo este agüero, pero no muchos conocen su origen, sobre el cual se tienen dos teorías principales.



El libro del periodista estadounidense Jeff Koehler 'España', que analiza diferentes aspectos de la cultura castellana y su nacimiento, explica que uno de ellos podría ser un gesto absurdo de la aristocracia española.

La tradición proviene de España, según un periodista estadounidense. Foto: iStock

La burla que se hizo tradición

Durante el año 1880, según el texto mencionado, los aristócratas comenzaron a imitar y a burlarse de la sociedad burguesa de Francia, un grupo reconocido en aquel entonces por ciertas excentricidades. La burla consistía en comer uvas y tomar vino durante los festejos, similar a lo que hacían los franceses.

La tradición se asentó, principalmente, en Latinoamérica. Foto: Alexis Múnera

"Poco tiempo después, esta costumbre fue adoptada por ciertos madrileños que iban a la Puerta del Sol para oír las campanas de la medianoche y, muy probablemente con ironía o como burla, comer uvas al igual que la clase alta", se puede leer en un artículo escrito por Koehler para la cadena radial estadounidense ‘NPR’.



Años después, lo que comenzó como una mofa se hizo tradición, siendo los tabloides los que popularizaron comer uvas en diciembre. Como era de esperarse, esta costumbre fue uno de los legados que dejó la colonización española en los países latinoamericanos y demás colonias castellanas.

Una estrategia de marketing centenaria

La otra teoría de Koehler tiene lugar unos años más tarde, en 1909, cuando los productores de Alicante, en el sureste de España, habrían tenido una cosecha excedente de uvas blancas de la variedad típica del lugar, llamadas Aledo, y las habrían llamado las "uvas de la buena suerte", según reporta la cadena de noticias británica 'BBC'.

Esta fue una estrategia para lograr vender todas las frutas y no perder lo cosechado, cuestión que, según el diario español 'La Vanguardia', se convirtió en una costumbre española y cruzó el Océano Atlántico para entrar con fuerza en casi todos los países de América Latina.



Los únicos que no adoptaron la tradición fueron los que no tenían la variedad de la uva catalogada como próspera.

