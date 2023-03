La sábila produce dos sustancias que se utilizan para el cuidado de la salud: un gel transparente llamado Aloe Vera y un látex amarillo. El primero de estos productos tiene múltiples usos para proteger la piel, lo que lo convierte en una planta medicinal popular.

El Aloe Vera suele encontrarse como un gel transparente que se vende en presentación de cremas y ungüentos. De acuerdo con la Clínica Mayo de EE. UU., su aplicación puede aliviar quemaduras, la psioriasis e incluso el acné.



En el caso de las quemaduras y heridas, la aplicación de dicho gel parece acortar la duración de la cicatrización en heridas de quemaduras de primer y segundo grado, según la Clínica. También es posible aplicarlo a heridas comunes para que cicatricen más rápido.



Además de esto, el centro médico sostiene que la crema de extracto de sábila podría reducir el enrojecimiento, el picazón y la descamación de la piel provocada por condiciones como la psoriasis leve. Sin embargo, aclara también que es necesario aplicar la crema varias veces al día durante un mes o más para ver los efectos positivos.



No obstante sus bondades, la Clínica Mayo asegura que el extracto de hojas enteras o el látex de sábila podrían llegar a ser no seguros si se consumen por vía oral. Su uso apropiado sobre la piel no genera riesgo, generalmente.



