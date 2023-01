Los alimentos congelados se han convertido en un producto que está presente en la alimentación diaria de las personas debido a que por lo general al hacer el mercado se conserva en bajas temperaturas para que no empiece a perder calidad.



Sin embargo, hay algunos alimentos que pierden ciertas propiedades y se deberían consumir siempre de manera fresca. Algunas de las manifestaciones que se presentan pueden reflejarse en el sabor o la textura.

En general, las preparaciones que tienen incluidas salsas pueden llegar a dañarse en el refrigerador y un consejo a la hora de congelar carnes es que se limpien previamente para que ninguna sustancia pueda alterar la calidad.



Entre tanto, le damos toda una lista con los alimentos que no debería congelar:



Frutas y verduras



A pesar de que en muchas oportunidades ya vienen en paquete congeladas, una vez se descongelan no se recomienda volver a meterlas a la nevera para retomar 4este proceso. Sobre todo porque productos como verduras de hojas verdes o tomates pierden la textura y puede alterarse el sabor.



Huevo



El inconveniente allí es que si se congela con cáscara es probable que el huevo se estalle y también que el sabor va a alterarse. Incluso, si congelarlos es absolutamente necesario, se recomienda separa la clara de la tema y hacerlo por separado.



Pasteles



Estos son productos que no aceptan de manera positiva los procesos de congelación y descongelación, si bien puede que el sabor cambie, también puede caer mal al estómago, teniendo en cuenta los ingredientes que tiene.