La búsqueda de la vitalidad y el bienestar para los adultos mayores cobra cada vez más relevancia, y una parte fundamental de este camino reside en mantener una salud óptima y un cuerpo fuerte.



A medida que se envejece, la masa muscular tiende a disminuir, lo que puede llevar a desafíos para la funcionalidad y la calidad de vida. Sin embargo, una alimentación adecuada desempeña un papel crucial en contrarrestar este proceso natural.

De acuerdo con el portal 'Healthlin', existen numerosos alimentos que le pueden ayudar a ganar masa muscular. Generalmente, ricos en proteínas, que permite que los músculos crezcan después de haberlos activado.



Sin importar la edad, expone la importancia de consumir alimentos con vitaminas y minerales que le permitan a su cuerpo funcionar al máximo. Junto a una buena alimentación recomienda hacer ejercicio regularmente.

Facebook Twitter Linkedin

Recuerde comer alimentos ricos en vitaminas y minerales, y hacer ejercicio con regularidad. Foto: iStock

(Siga leyendo: Alimentos que ayudan al aumento de masa muscular).

Sin embargo, la página 'Silver Cuisine', dedicada a la alimentación para adultos mayores, menciona comidas para tener una dieta enfocada en el aumento de masa muscular.



Entre ellas se encuentran alimentos de origen animal como la carne, el pescado (como salmón, atún y caballa), huevos, leche, queso y otros lácteos (requesón, yogur griego).



Así como alimentos de origen vegetal como, alimentos de soja (tofu), habas, frutos secos (almendras, pacanas, nueces), mantequilla de cacahuete, que pueden constituir una fuente importante de proteínas, además de aportar muchos otros beneficios para la salud.

(Le puede interesar: ¿Cuáles alimentos son ideales para ganar masa muscular?).

Estas opciones son ricas en proteínas y nutrientes esenciales para apoyar la salud muscular y general en el proceso de envejecimiento. El portal reitera que no existe un único alimento que se deba consumir y la dieta dependerá de cada persona.



Si quiere incluir estos alimentos de forma frecuente en su dieta, es recomendable consultarlo con un profesional de la salud. Evite inconvenientes acudiendo a un médico o nutricionista que estudie su caso específico.

(Lea también: ¿Qué alimentos le ayudan a ganar masa muscular?).

Además, consulte si es recomendable para usted consumir proteínas en polvo y cómo debe manejar su uso. No lo haga sin supervisión médica para no tener contratiempos en su salud.



Para finalizar, la página 'Mya Care', de medicina, menciona que es un mito que no se pueda ganar masa muscular al ser un adulto mayor. Todas las personas mayores, con el acompañamiento indicado, pueden añadir a su rutina entrenamiento de resistencia y centrarse en una dieta equilibrada para mantener el tono y ganar masa muscular.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Conozca estos cinco ejercicios que podrían ayudarle a ganar masa muscular sin máquinas.

Conozca los tipos de ejercicios que debe evitar si busca aumentar masa muscular.

¿Cómo aumentar masa muscular cuando tiene poco tiempo para entrenar?