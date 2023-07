La alimentación adecuada para las madres después del embarazo es fundamental para su recuperación, de acuerdo con expertos en nutrición consultados por la revista ‘Carrusel’ en un artículo publicado años atrás.

Los primeros seis meses son especialmente importantes, y se recomienda que las mujeres consuman alimentos balanceados cinco veces al día.

Los nutricionistas asesores, Claudia Vaca, Lucy Hoyos Ocampo y Consuelo Pardo, destacaron la importancia de una dieta rica en calorías, frutas, vegetales, lácteos, cereales integrales y fibra. Sin embargo, hay nutrientes que son indispensables durante esta etapa, como el calcio y el hierro.



El calcio es clave debido a la pérdida significativa de este mineral durante la lactancia. Las expertas aconsejan consumir de 4 a 5 porciones diarias a través de alimentos como leche, yogur, queso y otros productos que lo contengan. Además, apuntan a incluir alimentos con vitamina D para una mejor absorción del calcio por parte de los huesos.

Una dieta rica en frutas y vegetales ayudará al proceso de recuperación tras el embarazo. Foto: iStock

Por otro lado, es esencial incluir alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, frutas, cereales y legumbres. Durante el embarazo, el cuerpo de la madre pierde una cantidad considerable de este mineral esencial, ya que el bebé lo toma de la sangre materna para su formación. Su consumo debe complementarse con alimentos ricos en vitamina C, debido a que esta facilita su absorción.



La hidratación también juega un papel indispensable, puesto que ayuda en la producción de leche materna. Se recomienda consumir líquidos como jugos naturales bajos en azúcar, aguas de hierbas y agua pura.

En esa línea, las especialistas en nutrición aconsejan evitar ciertos alimentos después del embarazo. Se deben eliminar de la dieta las grasas saturadas, las harinas refinadas y el azúcar, ya que contribuyen al aumento de grasa corporal.



Sumado a lo anterior, es importante destacar que los expertos recomiendan evitar las bebidas alcohólicas las gaseosas y los dulces. Estos últimos principalmente con el objetivo de no aumentar de peso de manera no deseada.

Las bebidas alcohólicas deben ser eliminadas de la alimentación durante la lactancia. Foto: iStock

Los expertos en nutrición brindan las siguientes recomendaciones para las madres después del embarazo:



- Comer cada 3 horas para mantener una alimentación constante.



- Si se desea perder peso ganado durante el embarazo, es importante llevar una alimentación equilibrada y realizar ejercicio.



- Evitar el exceso de comida y comer hasta quedar satisfecha, ya que la indigestión puede afectar al bebé.



- No consumir bebidas alcohólicas, ya que pasan a la leche materna y pueden afectar al bebé.



- Consumir de 10 a 12 vasos de líquido al día, evitando bebidas con azúcares refinados.



- Consultar al médico antes de tomar cualquier medicamento fuerte.

La alimentación complementaria de los bebés: ¿cuándo inicia?

Hasta los seis meses, la lactancia materna debe ser la fuente exclusiva de alimentación, ya que cubre todas las necesidades nutricionales del bebé.



A partir de los cinco meses, se puede introducir gradualmente comida semisólida en la dieta, como papillas, cremas de verduras, frutas y compotas, de acuerdo con un artículo de 'ABC del bebé' publicado en abril de 2023. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esta alimentación complementaria no reemplaza la lactancia materna, y el bebé debe recibir ambos tipos de alimentación para obtener los nutrientes necesarios.



Es importante destacar que los médicos no recomiendan la introducción de alimentos complementarios antes de los seis meses, ya que esto puede aumentar el riesgo de infecciones estomacales en el bebé y tener repercusiones a largo plazo. A partir de los seis meses, el bebé presenta la madurez necesaria a nivel neurológico, renal y gastrointestinal para recibir este tipo de dieta.



Antes de los seis meses los médicos no recomiendan que los bebés reciban alimentación complementaria. Foto: iStock

Retrasar la introducción de la alimentación complementaria más allá de los siete meses también puede generar problemas, como deficiencias nutricionales (principalmente de hierro y zinc), un mayor riesgo de intolerancia alimentaria y alteraciones en los patrones motores de la boca.



Los pediatras no aconsejan reemplazar la leche materna por leche de fórmula con el fin de darle cereal al bebé. La lactancia materna sigue siendo la mejor fuente de alimentación.



En cuanto al consumo de lácteos como yogurt, leche o queso, se sugiere introducirlos después de los nueve meses. Si el pequeño está recibiendo leche materna de cinco a seis veces al día, no es necesario agregar fuentes adicionales de lácteos.



Si bien es importante que el bebé empiece a consumir alimentos sólidos, los padres deben tener en cuenta que las porciones no deben ser grandes y que no se debe añadir azúcar o sal a la comida del bebé, al menos hasta el año de edad. Se debe proporcionar comida de forma natural para evitar posibles daños a largo plazo en su salud.

La verdad sobre el sexo durante el embarazo: lo que puedes y no puedes hacer

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.