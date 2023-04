La alimentación es un tema de gran relevancia en la sociedad actual, pero con la abundancia de información y la gran cantidad de opciones disponibles, es difícil saber cuál es la forma correcta de hacerlo, pero para eso los médicos, nutricionistas y expertos en salud tienen la respuesta.

La alimentación es una necesidad básica y, por lo tanto, uno los aspectos más importantes del estilo de vida. La comida que se consume no solo influye en el estado físico, sino que también afecta la salud mental y emocional.



Es por eso que los especialistas de 'Medline Plus' comentan que no es necesario seguir una dieta estricta, sino encontrar un equilibrio entre los alimentos saludables y los que no lo son, además de acompañarlo con actividad física regular.



Aunque no existe una fórmula genérica para alimentarse correctamente, si existen alimentos y bebidas que proporcionan los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita, tales como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua.

Facebook Twitter Linkedin

La alimentación que incluye variadas proporciones de vegetales, hortalizas, carnes y otros productos derivados de animales es la más recomendada por nutricionistas. Foto: iStock

(Siga leyendo: Hay que saber escoger los alimentos la hora de nutrirse y alimentarse bien).

Según el portal, es complicado que exista una sola dieta, ya que esta dependerá de las preferencias alimentarias, las tradiciones culturales y el presupuesto. El establecer hábitos saludables puede ayudarle a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y obesidad.



Una de las recomendaciones más frecuentes de los expertos relacionadas con la buena alimentación incluyen el consumo de suficiente agua. Además, debe limitar el consumo de sal, azúcares añadidos, alcohol y grasas saturadas, y asegurarse de obtener suficientes nutrientes, especialmente calcio, vitamina D y potasio.

Facebook Twitter Linkedin

Una de las recomendaciones más frecuentes de los expertos relacionadas con la buena alimentación incluyen el consumo de suficiente agua. Foto: iStock

(Le puede interesar: Conozca los cinco tips para una alimentación deliciosa y saludable).

¿Cómo elegir alimentos más saludables?

Las enfermedades relacionadas con una mala nutrición siguen en aumento, es por eso que es importante aprender a elegir alimentos más saludables que le proporcionen los nutrientes necesarios para su organismo.



A continuación, lea algunos de los consejos de los especialistas de la 'Academia Americana de Médicos de Familia' para mejorar su calidad de vida y prevenir enfermedades.



- Se sugiere elegir granos enteros, como pan o harina de trigo integral, y evitar productos enriquecidos o con otros tipos de granos o harinas.



- Las frutas y verduras son bajas en grasas y proporcionan sabor y variedad a la dieta. Se recomienda evitar grasas innecesarias como margarina, mantequilla o mayonesa, y utilizar yogur, aceites saludables o hierbas para sazonar.

Facebook Twitter Linkedin

Se recomienda evitar grasas como margarina, mantequilla o mayonesa a los alimentos. Foto: 123RF

(Lea también: Las siete claves para una buena nutrición durante la pandemia).

- Se aconseja seleccionar cortes de carne magra, como el lomo o la pata, eliminar la grasa visible antes de cocinar, y usar para darle más sabor hierbas, especias, adobos y marinadas con bajo contenido de sodio.



- Las aves de corral como las pechugas de pollo son una buena opción. Se recomienda retirar la piel y la grasa visible antes de cocinar.



- El pescado es una opción saludable que contiene grasas poliinsaturadas saludables y ácidos grasos omega-3.



- Se recomienda elegir leche descremada o no láctea y quesos con bajo contenido graso o parcialmente descremados.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Alimentación: ¿Cuáles son los 3 tipos de nutrición?

El ayuno intermitente puede afectar la fertilidad.

¿Cómo reconocer qué tan saludables son los alimentos?