La protección solar es uno de los principales pilares del cuidado de la piel. Escoger un bloqueador ideal para su piel puede protegerlo contra los rayos UV, prevenir quemaduras y envejecimiento prematuro.



En el caso de la piel grasa, es importante seleccionar productos que tengan una textura apropiada para prevenir el aspecto brillante y la generación excesiva de aceite en la piel, que puede agravar problemas como el acné.

La piel del rostro es importante, ya que está siempre visible y expuesta a agentes externos, lo que la hace vulnerable a sufrir daños.



Es necesario usar protector solar facial diariamente para evitar la exposición directa a los rayos UV, que pueden causar alergias, quemaduras, envejecimiento y cáncer de piel, como lo explica el blog de 'Veritas', una marca especializada en el cuidado de la piel.

La exposición al sol en cantidades controladas tiene efectos beneficiosos, pero cuando es excesiva, puede tener consecuencias negativas. Foto: iStock

¿Cómo saber qué tipo de piel tiene?

De acuerdo con el portal 'Glamour', existen tres preguntas que debe hacerse para identificar el tipo de piel que tiene:



¿Qué aspecto tiene su piel?



Al despertarse por la mañana, su piel está apagada y la nota tirante, pertenece al grupo de piel seca.



Si presenta brillos por todo el rostro, sin duda es grasa, y si solo tiene algunos en la zona 'T' (la parte de la frente, nariz y barbilla), posee un cutis mixto.



Por el contrario, si ninguno de los efectos anteriores es visible, enhorabuena, su piel es normal y no requiere de tantos cuidados.



¿Cuál es su textura?



Desinfecte a fondo sus manos y deslice un dedo suavemente por la nariz (preste atención a las aletas), las mejillas, el centro de la frente y la barbilla. ¿Qué nota? Existen varias opciones:



- Si la piel tiene un pequeño relieve y deja restos de grasa en el dedo, es de tipo graso.



- Si el dedo se desliza sin problemas, será de tipo normal, y si solo presenta pequeñas desigualdades en la zona 'T', se tratará de una piel mixta.



- Por último, si nota una textura irregular y, sobre todo, áspera, es que su cutis es seco y está pidiendo a gritos un peeling que la deje respirar y una buena dosis de hidratación.



¿Cómo reacciona ante la base de maquillaje?



Si tiene problemas al extenderla porque se queda a parches o se levantan pequeñas pieles, sin duda es de tipo seco.



Si, por el contrario, siente que el maquillaje no se asienta bien, como si la piel lo escupiera y a las pocas horas empiezan a aparecer brillos, está ante una piel grasa.

¿Qué tiene que ver el tipo de piel con su bloqueador solar?

Como explica el portal especializado en estilo de vida 'Telva' , los dermatólogos afirman que el mejor tratamiento antienvejecimiento es la protección solar.



Sin embargo, para las pieles grasas, es esencial elegir productos con texturas adecuadas para evitar el brillo y la producción excesiva de sebo, que pueden empeorar problemas como el acné.



Al elegir un protector solar facial, debe tener en cuenta el tipo de piel. Para las pieles grasas, es fundamental elegir protectores solares sin aceites, y con textura ligera, para evitar el exceso de grasa.

Algunos bloqueadores para pieles grasas

Es imprescindible proteger su piel de los rayos solares. Pero no todos los protectores solares son iguales, y cada uno tiene sus particularidades.



Desde acabados matificantes hasta protección para pieles frágiles o con tendencia acnéica, en el mercado hay opciones para todos los gustos y necesidades. Estas son algunas de las recomendaciones que menciona el portal de 'Vogue':



1. Ladival Urban Fluid 50+: protector solar matificante y sin brillos de textura fluida ultraligera y aditivo natural para una protección solar invisible.



2. Botanical Sunscreen Tinted Face Lotion SPF50 de Australian Gold: protector solar facial con tono ligero para unificar el tono de piel, no graso y no pegajoso.



3. A-Derma Protect AC Crema Acné 50+: protector solar para pieles frágiles con tendencia grasa o acneica, resistente al agua.



4. Oil-Free Milky Spray Sublime tan SPF30 de Lancaster: protector solar corporal libre de aceites para evitar la aparición del acné en la espalda.



5. FotoUltra ISDIN AGE REPAIR: fotoprotector con protección UVB/UVA, capaz de reparar el daño solar a nivel celular y revertir los signos de fotoenvejecimiento, textura ligera no comedogénica y resistente al agua.



6. Cleanance Solar SPF 50+ de Avène: protector solar para pieles acneicas, no comedogénico y matificante.



7. Anthelios Airlicium Bruma Invisible Fresca de La Roche-Posay: bruma antibrillos con alta protección que se puede aplicar sin necesidad de tocar la piel, incluso encima del maquillaje.

