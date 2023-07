Actualmente hay aproximadamente 4 millones de anfitriones de Airbnb en todo el mundo y más de 6 millones de anuncios activos en la plataforma. Además, la empresa tiene más de 400 acuerdos con gobiernos locales con el fin de automatizar la recaudación de impuestos sobre el turismo.

Aun así, cada vez más países en el mundo están tomando medidas para frenar el descontrol en el mercado de los alquileres temporales. Ante la falta de avances en leyes relacionadas con el alquiler, se busca regular este tipo de servicios.

La popular plataforma de alquiler temporal Airbnb presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en respuesta a una nueva ley que considera una “prohibición de facto” de los alquileres temporales, porque esta posibilidad pone en riesgo su facturación de US$ 85 millones en esa ciudad. A nivel mundial, en 2022 la plataforma facturó US$ 8.400 millones y obtuvo ganancias por US$ 1.893 millones.

La Ley local 18 de la ciudad de Nueva York, que entró en vigor este mes de julio, establece que los residentes que deseen alquilar una habitación o apartamento deben registrarse primero en la Oficina de Ejecución Especial (OSE) y cumplir con las normativas legales que rigen los alquileres a corto plazo. Aquellos que no cumplan con la ley podrían enfrentar multas civiles de hasta US$ 5.000 por cada infracción.

Esta tendencia de regular los alquileres temporales no es exclusiva de Estados Unidos. Varios países alrededor del mundo están buscando mitigar el impacto que este tipo de alquileres tuvo en el mercado de viviendas. En Argentina, donde la ley de alquileres sigue pendiente en el Congreso, el oficialismo buscó avanzar con una nueva ley nacional para controlar esta situación.

En marzo de este año, la senadora nacional Ana María Ianni, vicepresidenta de la comisión de turismo, presentó un proyecto de ley para crear un registro nacional de alquiler temporal. El objetivo de esta ley es regular los contratos de locación a corto plazo con fines turísticos en todo el país.

Esta iniciativa surge en un contexto donde la oferta de alquileres tradicionales continúa en descenso, con pronósticos de aumentos de más del 103 % para fines de este mes. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de alquileres temporales se multiplica, con más de 16.000 propiedades en oferta, según el Monitor Inmobiliario de Invertire Real Estate.

De acuerdo con el informe, hubo un crecimiento del 65 % respecto al año anterior, aunque aún se encuentran un 28 % por debajo del pico máximo de temporarios en Buenos Aires en el año 2019, con 22.645 propiedades disponibles.

Hoy la ocupación asciende al 73 %, o sea, permanece ocupado en promedio 23 de los 30 días del mes. Los cinco barrios con más temporarios son Palermo (5.635), Recoleta (2.437), San Nicolás (1.046), Belgrano (833) y Retiro (803). Y representan el 66 % de la oferta de temporarios de todo Buenos Aires.

Cabe destacar que en la ciudad de Buenos Aires ya existe un registro desde 2019, cuando se sancionó la Ley 6255 para regular la actividad de alquiler temporario turístico. Sin embargo, su implementación se vio retrasada debido a la pandemia por coronavirus.

Recién en agosto del año pasado, con la Resolución 170/2022 del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, se comenzó a aplicar el registro, con algunos cambios. Este registro abarca los alquileres que van desde una noche hasta tres meses.

Con estas acciones, tanto a nivel nacional como en la ciudad de Buenos Aires, se busca poner freno al descontrol de los alquileres temporales y regular esta actividad, que tuvo un crecimiento significativo en los últimos años.

Lo que hicieron otros países

Airbnb enfrenta desafíos legales y restricciones en diversos lugares del mundo, y la situación no es diferente a la relatada en Nueva York. Dan Wasiolek, analista sénior de Renta Variable de Morningstar Research Services, especializado en alojamiento y viajes en línea, sugiere que Airbnb está al borde del cierre en “la gran manzana”, donde actualmente cuenta con 20.000 apartamentos y casas registradas en su plataforma.

Hasta hace poco, solo se habían aprobado nueve registros de alquileres a corto plazo en la ciudad, lo que representa menos del 0,04 % de los anuncios activos que tuvieron al menos una reserva desde principios de año.

“Nueve es una cifra ridícula”, comenta Wasiolek. “El hecho de que solo una fracción mínima de los listados de Airbnb haya obtenido verificación oficial indica que la ley es extremadamente restrictiva”.Además, empeorando la situación para los anfitriones de Airbnb, “tengo entendido que la ciudad no les está explicando a las personas por qué se rechaza su solicitud”.

Esta no es la primera vez que Airbnb se enfrenta a batallas legales de este tipo. Durante los últimos 16 años, los principales mercados, incluyendo Tokio, Miami y París, controlaron los alquileres a corto plazo, lo que llevó a una compleja red de leyes y regulaciones.

Wasiolek afirma que Airbnb lidia con estos problemas desde su fundación y señala que, en general, la preocupación por la regulación no es tan alta como antes del brote pandémico. Sin embargo, las restricciones continúan afectando a la compañía.

En Florencia, uno de los principales destinos turísticos de Italia, el municipio anunció la prohibición del uso de propiedades residenciales para alquileres a corto plazo, incluyendo Airbnb, en su centro histórico. Otras ciudades de Italia, como Milán, y de Europa también tomaron medidas en contra de la compañía, lo que impactó el mercado de alquileres residenciales en diferentes partes del mundo.

El objetivo principal es fomentar la vivienda en el centro histórico de Florencia, una zona designada como patrimonio de la humanidad por la Unesco, que está experimentando una disminución de la población local, situación común en muchos destinos turísticos de Italia y el resto del mundo.

Además, el Gobierno italiano está discutiendo un proyecto que promete un paquete de acciones para frenar los alquileres a corto plazo próximamente.

Por su parte, Portugal también busca controlar el alquiler temporario como respuesta a la crisis inmobiliaria. A principios de 2023, anunció un paquete de medidas por valor de 900 millones de euros que pone fin al programa Golden Visa y prohíbe nuevas licencias para Airbnb y otros alquileres vacacionales a corto plazo.

Portugal es uno de los países más pobres de Europa Occidental, donde más del 50 % de los trabajadores ganaban menos de 1.000 euros al mes el año pasado, mientras que los alquileres y los precios de la vivienda experimentaron un fuerte aumento. Solo en Lisboa, los alquileres se incrementaron en un 37 % en 2022.

El primer ministro, António Costa, comunicó que se implementará un mecanismo para regular el aumento de los alquileres, y el Gobierno ofrecerá incentivos fiscales a los propietarios que conviertan las viviendas turísticas en casas de alquiler para la población local. Asimismo, se prohibirán nuevas licencias para alojamientos turísticos, incluyendo Airbnb, excepto en las zonas rurales menos pobladas.

El Gobierno también planea alquilar directamente las viviendas desocupadas a los propietarios durante un período de cinco años y ponerlas en el mercado de alquiler. Estas medidas buscan abordar la crisis inmobiliaria y promover un equilibrio en el mercado de viviendas en Portugal.

En cuanto al programa Golden Visa portugués, que otorga pasaportes de la Unión Europea a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones, incluyendo el sector inmobiliario, se pondrá fin a esta iniciativa, la cual fue criticada por aumentar los precios de las viviendas y los alquileres.

Aunque aún no se especificó la fecha de entrada en vigor de estas medidas, se espera que las acciones del Gobierno portugués contribuyan a regular el mercado de alquileres a corto plazo y fomenten la disponibilidad de viviendas asequibles para la población local.

La Nación (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION

Gentrificación en Colombia, un problema que afecta a las comunidades locales

La gentrificación es un proceso que, según Urban Displacement Project, cambia aspectos demográficos o económicos de “barrios históricamente desinvertidos (populares), por medio de la inversión inmobiliaria y la entrada de nuevos residentes de mayores ingresos”.

Usualmente, una de las consecuencias de este fenómeno es el desplazamiento de las comunidades locales, que no tienen los recursos económicos necesarios para pagar los alquileres en ciertas zonas de las ciudades o porque las constructoras compran terrenos para construir edificios allí.

Esto está pasando en ciudades como Bogotá o Medellín, en las que cada vez es más difícil vivir por el incremento en los precios del arriendo. Según el Dane, para 2022, el 40,2 % de la población colombiana vivía en arriendo.

La compañía Properati analizó los precios de los primeros cinco meses de 2023 y encontró que los arriendos en Bogotá se incrementaron hasta 47 % y disminuyeron hasta 19 %, dependiendo del barrio.

Según datos preliminares de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “entre enero y marzo de 2023 llegaron al país 1,4 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento del 49 % respecto al mismo periodo del año 2022”.

La llegada de extranjeros y nómadas digitales causa un incremento en la demanda de inmuebles para alquileres cortos en plataformas como Booking o Airbnb.

“Esta correlación entre el aumento de viviendas que funcionan como Airbnb y el aumento de las tarifas de alquiler se denomina ‘El efecto Airbnb’ ”, explica la plataforma enfocada en arquitectura Arch Daily.

En relación con esto, el estudio ‘Airbnb y la gentrificación en Bogotá 2015-2021’, realizado por el Instituto Distrital de Turismo, mostró que de mayo de 2015 a febrero de 2019 había 20.689 propiedades en alquiler activas en esta plataforma en Bogotá y municipios cercanos, mientras que entre enero de 2019 y septiembre de 2021 esa cifra aumentó a 27.243.

“El uso de plataformas como Airbnb puede generar una presión por demanda y encarecimiento del canon de arriendo de las propiedades residenciales, encaminándose en un proceso de gentrificación”, explica el informe.

De hecho, según la más reciente encuesta de Airbnb, el número de quienes alquilan ocasionalmente sus inmuebles en Colombia creció casi un 70 % en comparación con antes de la pandemia. Un 12 % lo hicieron mientras salían de vacaciones o de trabajo, y ese porcentaje aumentó a 18 % en Bogotá.

REDACCIÓN DOMINGO - EL TIEMPO

