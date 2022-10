El aguacate es uno de los frutos más apetecidos para realizar diferentes preparaciones culinarias a nivel mundial como el tradicional guacamole y para ensaladas o acompañar platos fuertes, entre otros.



Fuente de vitaminas como la C, la E y la K, además de potasio y magnesio, los aguacates contienen numerosos nutrientes, así como fibra y es bueno para una dieta balanceada. No obstante, su conservación es uno de los temas claves.



Un artículo publicado por la Universidad de Harvard da cuenta sobre la velocidad en que se oxida o se pone negro el aguacate una vez se abre, por lo que dio tres trucos para evitarlo.



Se trata de, por ejemplo, ponerle jugo de limón o de lima una vez se abre o bien de envolverlo con plástico o guardarlo en un recipiente sellado en el refrigerador para evitar su exposición al oxígeno.



Igualmente, el artículo recomienda guardar el aguacate abierto o que sobró con cebolla picada o cortada en rodajas en un contenedor sellado.



