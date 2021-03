Agua hecha por una colombiana

Luego de una prolífica carrera como ingeniera de petróleos, llegando a vicepresidencias técnicas de grandes compañías e inclusive, a la Gerencia de Ingeniería de Facilidades de Cusiana, en 2018 la huilense Tatiana León hizo una pausa para reconectar su conocimiento de los recursos naturales.



Su meta: crear la primera máquina generadora de agua, que bajo su ingenio se llama ügua y tiene una fórmula molecular que mueve a hacer parte del cambio: H2Ü, una simplificación de su contenido molecular enriquecido en hidrógeno y la expresión ‘to you’, que del inglés traduce, ‘para ti’.



De la mano de otros 20 colombianos brillantes en la ingeniería y la investigación en áreas como la energía biomédica y la nanotecnología, Tatiana se fijó como meta producir la mejor agua del planeta y por ello, con sus aliados en la compañía Best Planet le apostaron al enriquecimiento del líquido resultante de la condensación atmosférica con oligoelementos y nanoburbujas de oxígeno e hidrógeno.



“Entre 2018 y 2019 me enfoqué en una investigación personal sobre la relación que tiene el agua con el cuerpo humano. Investigué muchísimas patente de premios Nobel y personalidades que han hecho cosas realmente importantes en torno al agua y su relación con el cáncer, el párkinson y el Alzheimer”, cuenta León quien a partir de su revisión académica, les planteó a varios expertos de diferentes áreas de la ciencia y la medicina la posibilidad no sólo de fabricar agua, sino además de enriquecerla para fortalecer el sistema inmunológico.

“Hice un prototipo durante la pandemia”

Todos los posibles escenarios fueron contemplados por el equipo de Best Planet –con Tatiana León a la cabeza– a la hora de crear una máquina generadora de agua enriquecida, a la cual bautizaron Vik-Sha en honor al naturalista austriaco Viktor Schauberger, quien descubrió el despliegue de energía que realiza la naturaleza a través del agua.



Si hay una fuente de agua en el lugar en donde está Vik-Sha, ésta es aprovechada para ser tratada por la máquina que la purifica y la potencializa con oligoelementos. Si no, la máquina transforma la humedad atmosférica en un litro de agua por minuto, mediante un proceso de condensación.



Ahora, si hay agua pero no hay energía, la máquina puede conectarse a un panel solar y generar su propia energía, siendo una solución a muchos problemas sociales y de salud pública asociados a la falta de agua en algunas regiones del país en donde el alcantarillado es deficiente o, simplemente, el agua escasea.



“Cada vez que respiras, parte de lo que inhalas es vapor de agua –en toda la atmósfera del planeta hay vapor de agua. La máquina enfría el vapor atmosférico y lo vuelve líquido. No es lo más importante que hace Vik-Sha, pero es clave para esas zonas en donde no hay agua en nuestro país. El resto de procesos imitan las cascadas, manantiales y las fuentes que existen para evitar intervenirlas al buscar un agua enriquecida y no alteremos más el planeta. Es ciencia al servicio de la humanidad y del planeta, pues nos basamos en la biomimética que se basa en el estudio de lo que hace ella (la naturaleza) y hazlo tú también en tu vida, pero no la alteres”, explica León quien hace un año llegó al país a configurar un equipo de trabajo cien por ciento colombiano para darle forma a esta fuente de vida.



No obstante las medidas de confinamiento y las restricciones acaecidas para contener la pandemia, Tatiana y su equipo sacaron adelante el primer prototipo de la primera máquina generadora de agua que además fortalece el sistema de defensas corporal. “Todo todo estaba cerrado, no se podía importar y queríamos hacerla. Tramitamos permisos para poder reunirnos de manera intermitente. Por ejemplo, el sistema de control y automatización, compuesto por tres ingenieros, trabajábamos en un lugar para colocar el sistema de control. O el sistema de pretratamiento estaba a cargo de otros tres ingenieros. La revisión del estado del arte también tenía tres personas, etc. a veces teníamos encuentros remotos y a veces presenciales. Trabajamos muy duro y en noviembre logramos tenerla” cuenta León.

Ciencia al servicio de la comunidad

Después de muchas pruebas y muestras gratis a los pacientes del doctor Santiago Rojas (quien desde el comienzo del desarrollo de Vik-Sha mostró su inquietud e interés en conocer el producto final y dio soporte técnico y orientación para el desarrollo de esta agua de alta tecnología) y con la flexibilización de las medidas de restricción, Tatiana y sus aliados de Best Planet se unieron con el Instituto de Hidrógeno Molecular (MHI, Molecular Hydrogen Institute) de Estados Unidos para trabajar un segundo modelo de su revolucionaria máquina, entre diciembre y febrero.



A comienzos de este mes, Vik-Sha y su producto final, ügua –un juego de palabras que no se aleja del todo de su base, el agua; inclusive su fórmula química es H2Ü– fueron estrenadas en el mercado colombiano bajo un sistema de suscripción mensual que además de suministrar 24 botellas de la bebida consensada y potencializada con hidrógeno, calcio, magnesio, hierro, zinc, selenio y cobre, promueve la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres.



“Cada botella de ügua es retornable; queremos cambiar las cosas y promover la adquisición de nuevos hábitos, como el no uso de las botellas de plástico. Además, el hidrógeno no se conserva en este material – la naturaleza siempre nos hablará. Las botellas son de un material especial con borosilicato. Sacaremos una línea en vidrio próximamente”, explica Tatiana León quien además asegura que por cada 100 millones de pesos en ventas de suscripciones, Best Planet donará una máquina Vik-Sha a las regiones del país que se han visto duramente afectadas por la falta de agua.



Para la Ingeniera y su equipo de aliados el lema es que una decisión da un giro en una persona. “Hacemos ciencia al servicio de la comunidad. Somos más de 20 personas dispuestas a ayudar. La gente no tiene que comprar una máquina, simplemente, pagar una botella de ügua y tendrá un día de sus requerimientos de salud garantizados; si consume un litro diario, en un mes su sistema inmunológico dará un giro pues el hidrógeno actúa como una conexión a un enchufe que sube el nivel de energía, mejora el proceso hormonal y ayuda en procesos antiinflamatorios. El tema no es el covid, sino qué virus viene y necesitamos tener un cuerpo del siglo XXI y productos de esta época, acordes a la escala evolutiva para poder afrontar lo que tenemos en frente sin alterar más los ecosistemas”.



Pilar Bolívar - Para EL TIEMPO

@lavidaentenis