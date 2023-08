¿Quién no se ha divertido con las adivinanzas sobre animales o frutas? En los primeros años de formación, estos juegos son una alternativa educativa que se comparte fácilmente en familia o con amigos. Las adivinanzas son juegos de palabras o acertijos que plantean una pregunta o enigma cuya respuesta debe ser descubierta a través de pistas o indicios.

Aunque se cree que surgieron en China, es difícil determinar un solo origen, pues son tan antiguas y universales como la tradición oral.



Los enigmas, hoy convertidos en adivinanzas, eran muy útiles para hacer alarde de inteligencia en banquetes, demostrar nivel cultural y, a menudo, incluso servían para infligir castigos a aquellos que no lograban resolverlo. Con el paso de los siglos, la adivinanza se ha transformado y acabó en el terreno del entretenimiento infantil, como seña un artículo de 'Verne' de 'El País'.

Para el catedrático de la Universidad de Murcia Ramón Almela Pérez, el cambio ocurrió alrededor del siglo V a. C. Hasta entonces los enigmas “consistían en misterios o situaciones comprometidas”, pero en ese momento apareció el “enigma divertido”, que incluso convivió durante un tiempo con el “enigma serio trágico” y, posteriormente, con el “enigma serio didáctico”.



El español es autor del libro 'Teoría e historia de las adivinanzas', un texto en el que profundiza uno de los aspectos de las adivinanzas que más le atrae su relación con el chiste y también su doble sentido.



Esto último puede cambiar a la hora de jugar con los niños, pues se busca que sean sobre temas como la naturaleza, la cultura general, entre otras.

Los beneficios de las adivinanzas en el desarrollo de los niños

Las adivinanzas requieren que los niños piensen de manera lógica y analicen diferentes posibilidades para llegar a la respuesta correcta, lo que fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.

También amplían su vocabulario al jugar con las palabras y buscarles nuevos sentidos. Las preguntas también estimulan la creatividad y la imaginación de los niños, ya que les invitan a encontrar soluciones ingeniosas y pensar de manera no convencional.



Al abordar diferentes temas como animales, objetos, naturaleza, entre otros, estimulan el aprendizaje y desarrollan su conocimiento en diversas áreas.



Además, recodar los detalles, las preguntas y las pistas les ayuda a trabajar en su memoria y a retener la información.

10 adivinanzas difíciles para niños

Aquí una compilación de acertijos de páginas como 'Pocoyo' y 'Árbol ABC':

1. Soy de madera, tengo un arco y no flecha.



2. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar; y cuando por fin te duermas quietecitos quedarán.



3. Con techo de hierro, pared de cristal, las noches en vela me gusta pasar.



4. Es más grande que un elefante, pero no pesa nada



5. Cuando lo nombras ya no estará porque desaparece.



6. Son doce señoras con medias, pero sin zapatos. ¿De quiénes se trata?



7. Van siempre en la sopa, pero nunca se comen.



8. No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa guarda. ¿Qué es?



9. ¿Qué es lo que se hace de noche, que no se puede hacer de día?



10. Es tuyo, pero todos lo usan más

Respuestas

1. El violín



2. Las pestañas



3. La linterna



4. La sombra de un elefante



5. El silencio



6. Las horas de un reloj



7. El plato y la cuchara



8. La llave



9. Trasnocharse



10. El nombre

