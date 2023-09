Una alimentación saludable y la actividad física son esenciales para cuidar de nuestra salud. En el primer ámbito, es crucial incluir productos ricos en vitaminas, proteínas y fibras para fortalecer nuestros músculos y células, así como para reforzar nuestro sistema inmunológico.



Existen alimentos beneficiosos que a menudo pasan desapercibidos debido a su falta de presencia en las dietas habituales. Sin embargo, considerando los aportes que tienen para nuestro organismo, debe interesar incorporarlos en nuestra rutina.



Uno de estos productos es el aceite de oliva, un ingrediente ampliamente utilizado en diversas preparaciones culinarias y un pilar fundamental en la dieta mediterránea. Sorprendentemente, un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology reveló que está asociado con la longevidad.



El aceite de oliva es incluido en la dieta mediterránea. Foto: iStock

El trabajo, que involucró a más de 30.000 hombres y 60.000 mujeres, encontró que un alto consumo de este ingrediente se asocia con múltiples beneficios para la salud, incluyendo un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades respiratorias.



Además, reemplazar otras grasas en la dieta con aceite de oliva también se relacionó con un menor riesgo de mortalidad. Por lo tanto, los expertos recomiendan incorporar este alimento como parte integral de una dieta equilibrada, utilizándolo en la preparación de alimentos.

Beneficios del aceite de oliva para personas que padecen de obesidad y diabetes



El aceite de oliva extra virgen demostró tener beneficios para la salud en personas con obesidad y prediabetes, según un estudio dirigido por investigadores del Ibima Plataforma Bionand, el Hospital Regional de Málaga, la Universidad malagueña y el Instituto de la Grasa de Sevilla, que también son miembros del Ciber de diabetes y enfermedades metabólicas asociadas.

La investigación, llamada 'April' y publicada en la revista 'Clinical Nutrition', consistió en sustituir el aceite de consumo habitual en los hogares de las personas participantes por un aceite de oliva virgen con alto contenido en los compuestos bioactivos oleocantal y oleaceína o un aceite de oliva común (mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen).



Los resultados revelaron que el consumo de aceite rico en oleocantal y oleaceína durante solo un mes indujo mejoras metabólicas significativas como pérdida de peso, disminución del índice de masa corporal y de la glucemia basal. Estos beneficios no se observaron en el grupo que consumió aceite de oliva común.

El aceite de oliva ha demostrado tener múltiples beneficios. Foto: iStock

Además, el consumo de aceite de oliva rico en oleocantal y oleaceína aumentó las defensas antioxidantes en la sangre y redujo los marcadores de estrés oxidativo e inflamación, procesos relacionados con las alteraciones metabólicas presentes en la obesidad y la prediabetes.



Al reducir estos efectos negativos, este tipo de aceite podría contribuir a prevenir enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, el hígado graso y las enfermedades cardiovasculares.

El estudio 'April' ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio a la investigación en Obesidad 2022 de la Fseen, premio 2022 a uno de los seis mejores proyectos de Investigación en Nutrición de la Fundación Senpe y premio 2021 al mejor Proyecto de Metabolismo Hepático de Sancyd-Vegenat.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación y Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.