Las tendencias de maquillaje han ido de extremo a extremo, moviéndose entre la naturalidad o la fantasía total, afirma la revista Vogue. Sin embargo, está claro que los años noventa están de vuelta y con ellos sus looks.



Desde que las redes sociales han democratizado el maquillaje, podemos encontrar cada vez más variedad y creatividad al momento de inspirarnos. Las tendencias pueden ayudarnos a experimentar con el estilo de nuestra preferencia y adoptar algunas técnicas y productos para el día a día sin perderlo.

Así que, estas son las tres principales formas de crear looks en nuestros ojos:

El irreverente estilo Grunge



Esta moda que se apoderó de los noventa vuelve para competir por el gran espacio que tenía el exceso de color en los ojos, afirma Vogue. Las sombras smokey o estilo ahumado, delineados negros y cafés difuminados de manera creativa serán una gran opción para personas más arriesgadas y que quieran llevar su estilismo a otro nivel.

(Le puede interesar: Las tendencias de maquillaje para el segundo semestre del año).

Natural y ligero

El make up, no make up (maquillaje no maquillaje) toma, de nuevo, delantera. Este look que apunta por verse más juvenil y sencillo, pretende resaltar mucho más los rasgos con técnicas de maquillaje y productos ligeros como la crema antimperfecciones o bases con baja cobertura, mucha iluminación dada por correctores de ojos, poco rímel, cejas definidas y laminadas y un sutil delineado café para resaltarlos.

Delineados gráficos, futuristas y con mucho brillo

La creatividad continúa presente cuando de delinearse los ojos se trata. Líneas y curvas sin mucho sentido se apoderan de los ojos convirtiéndolos en el principal objeto de atención del rostro. Sin embargo, el 2023 trae mucho brillo, especialmente el plateado que, entre más espacio ocupe, mejor.



Lo interesante de esta tendencia es que no se necesita de muchos elementos para crear un gran look, solo un poco de práctica y un buen delineador. Desde los tonos neutros a los coloridos serán una gran apuesta.

Más noticias

Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS