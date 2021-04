10 recomendaciones para comprar y consumir alimentos

Sin duda la alimentación y los hábitos alimenticios son factores determinantes a la hora de mantener una vida sana, sobre todo ahora donde mantener las rutinas es una tarea difícil.



Según datos de Nielsen, empresa de información, datos y medición de mercado, en América Latina el 40% de los hogares consumen más porciones de alimentos saludables. Ante estas tendencias, han surgido eventos y campañas que buscan promover una vida saludable en medio de la pandemia. Es el caso de la Feria Vida Sana, evento que reúne actividades de nutrición, movimiento y consciencia.



En esta feria se busca sensibilizar a la gente sobre la importancia de tener una alimentación balanceada y saludable, acompañada de actividad física.



Edna Milena Rico, directora de la Feria Vida Sana, dice que “a lo largo de la pandemia, los consumidores buscan aliviar el estrés y mejorar su salud mental a través de alimentos que fortalezcan el sistema inmune, alimentos sanos y con buen sabor y que le digan sí a lo sostenible, según Innova Market Insights, líder de conocimiento global en la industria de alimentos y bebidas”.



En este evento, que inició el 26 de abril y va hasta el 2 de mayo, “las personas pueden encontrar productos que han sido evaluados por nutricionistas y que tienen un perfil de nutrientes que les puede aportar a sus estilos de vida”, dice Kelly Urrutia, nutricionista de Grupo Éxito.

En la feria, está el espacio de 'experiencias digitales' donde se abordan temas de consciencia, autoconocimiento, alimentación, entre otros, con el fin de que las personas interesadas puedan aprender más al respecto desde la mirada de especialistas y profesionales. Las personas interesadas podrán disfrutar de estas charlas todos los días, a través de las redes sociales del Éxito.



Claves a la hora de comprar y consumir

Con el propósito de promover y contribuir con información que puede ser útil para el cuidado de la alimentación, que necesariamente influye en la salud mental, los invitamos a que conozca algunas recomendaciones que nos da la nutricionista Urrutia, para elegir, preparar y consumir los alimentos.



1. Comprar alimentos mínimamente procesados o sin proceso. Por ejemplo: cereales integrales, frutas, vegetales, lácteos. Incluir variedad en los alimentos que se llevan de los diferentes grupos alimenticios.



2. Al elegir productos con mayor procesamiento o ultra procesados, como el pan y los enlatados, se debe revisar que la etiqueta nutricional esté lo más limpia posible, es decir, que no contenga tantos ingredientes, que el producto sea bajo en sodio, grasas trans, y ojalá sin azúcar añadida.



3. Al disponerse a ir al supermercado, no ir con hambre ni de afán, ir cómodo y con disposición. Esto influirá directamente en la toma de decisiones al momento de elegir los productos. Se aconseja ir con una lista de mercado, verificando antes que se estén llevando alimentos que hagan falta en casa.



4. Lavar y desinfectar los productos como frutas y verduras. Dado a su exposición, se puede correr el riesgo de contraer una enfermedad por el mal manejo de alimentos.



5. Lavarse siempre las manos, no solo por el coronavirus, sino porque siempre están en contacto con muchas bacterias.





6. Preferir métodos de cocción al vapor, cocinados o frescos. En la casa de muchos colombianos el aceite puede ser reutilizado muchas veces y en el proceso ya ha perdido sus características iniciales. No significa que los aceites son malos o buenos, solo que muchas veces el uso que se le da es más perjudicial que benéfico. Si las personas cuentan con herramientas como la ‘air fryer’ es ‘maravilloso' para estos procesos.



7. Preferir pasar los alimentos con agua, y si no es muy agradable agregarle unas gotas de saborizante de limón o naranja. El agua puede disminuir el contenido calórico de las comidas, teniendo un doble beneficio: hidratar y disminuir la ansiedad. Muchas veces la sed puede confundirse con hambre.



8. Disfrutar y agradecer la comida. Esto genera una respuesta emocional positiva ante la vida e influye en cómo se digieren los alimentos.



9. Respetar horarios. El teletrabajo ha cambiado los horarios de alimentación de una manera drástica que influyen de manera negativa en el cuerpo. Este necesita rutinas que merecen ser respetadas para mantenerse sano. Cenar tarde o abundante, por ejemplo, puede interferir en el ciclo de sueño. Y este, puede generar al día siguiente malestar estomacal, cansancio, pérdida de apetito y desajuste en las horas de comidas.



10. En lo posible comer acompañado. Esto puede favorecer las relaciones con las personas y además es una oportunidad para desconectarse de las tareas diarias y estar presente a la hora de consumir los alimentos.



KELLY MC COOK

Escuela de Periodismo EL TIEMPO

