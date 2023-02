La vida constantemente nos está presentando diferentes personas y hay unas que adquieren más relevancia que otras. Sin embargo, cuando ocurre una ruptura o se alejan de estas, suele ser un tema emocionalmente doloroso y por esta razón muchos optan por olvidar. Sin embargo, esto no es fácil de hacer por los recuerdos e historias que vivieron juntos, pero desde la psicología hay unos consejos que pueden ayudar a que este proceso no sea tan difícil.

Según el portal web ‘Psicología y mente’, cuando se conoce a una persona esa información es procesada de manera inconsciente por los procesos mentales superiores, los cuales están ligados a la capacidad de pensar conceptos abstractos, como los recuerdos.



Olvidar a alguien no consiste en eliminar totalmente lo que se vivió con esa persona, pues esto es imposible. Se trata de hacer lo necesario para no pensar una y otra vez en los momentos que se compartió con un amigo, ex pareja, entre otros.



(No deje de leer: Amor romántico: qué es y por qué existe (de momento)).

​

En ese sentido, “el término ‘olvidar a alguien’ hace referencia a un estado de superación que se alcanza cuando el recuerdo de una persona ya no afecta de manera negativa”, así lo describen en el medio ya mencionado. A continuación, le brindaremos unos consejos para hacer este proceso más llevadero, según el portal ‘Psicología y mente’.

Facebook Twitter Linkedin

Se trata de hacer lo necesario para no pensar una y otra vez en los momentos que se compartió con esa persona. Foto: iStock

1. No se aferre al pasado. Hay que entender que la vida cambia constantemente, pero es clave adaptarse y aceptar su situación.



2. Adopte una perspectiva más realista. Es necesario ver las cosas como realmente están pasando y no como le gustaría que hubieran ocurrido. Para esto, es necesario no perder tiempo o energía intentando cambiar algo que no se puede.



3. Evite reprimir sus emociones. Expresar sus sentimientos ayuda en gran medida a olvidar a alguien, ya que se da la oportunidad de decir todo lo que siente.



4. Retome los pasatiempos antiguos. Volver a hacer actividades que disfrutaba lo ayudará a centrar su mente en usted. Además, es una buena forma para prevenir pensamientos dolorosos.



5. Conozca nuevas personas. Es bueno interactuar con nuevas personas y vivir nuevas experiencias.



(No deje de leer: 'Viví el amor más bonito de mi vida con la pareja de un familiar).



6. Acepte el dolor. Es necesario saber que hay una herida para empezar a sanar.



7. Evite el contacto innecesario. Esto se refiere a disminuir de manera voluntaria la probabilidad de tener información sobre esa persona que quiere olvidar.



8. Pedir ayuda. Pasar por este proceso no es fácil y por esta razón hay personas que consideran tener una ayuda adicional, ya sea de un amigo cercano o de un profesional.



9. No tenga prisas. Para olvidar a alguien no hay ni un máximo, ni un mínimo de tiempo establecido, pues cada persona es diferente.



10. Entender que todo es efímero. Hay que tener en cuenta que nada dura para siempre y si toca decir adiós, recuerde que siempre conocerá nuevas personas y vivirá nuevas experiencias.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Me casé, pero nunca he podido olvidar a mi amor del colegio'

Encontré al hombre soñado en Tinder y resultó ser un estafador

'Entre primo y primo más me arrimo' ... y yo me enamoré