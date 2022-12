En las celebraciones de fin de año todos queremos lucir nuestra mejor versión. Por eso, ante la pregunta recurrente de ¿qué me pongo?, le traemos algunos consejos para tomar la mejor decisión a la hora de elegir un outfit para este fin de año.



Para Franklin Ramos, asesor de imagen de la marca Mango, lo más importante es la autenticidad y la comodidad.



"Hay que buscar prendas que tengan spandex, que sean flexibles, que respiren y te puedas mover fácil. Ahora la industria entendió que como la comodidad es importante a la hora de elegir un outfit, lo llevó a otro nivel con lo que llamamos los básicos elevados", explica.



Lea también: (Carolina López, la diseñadora enamorada de las telas)

Los básicos son prendas comodines indispensables en el guardarropa.



"Son neutras, se pueden poner muchas veces más y no tienen tanta retentiva visual y puedes utilizarlas para darles un nuevo uso y que sean versátiles, creando con ellas o looks muy básicos u looks elevados", aconseja Ramos, para quien también hay que darle la bienvenida al color este fin de año y propone a los vibrantes como una buena opción.



“El verde que empieza desde el esmeralda hasta el menta, para que cada uno cree su propio universo a través de ese color, que es el de la esperanza. También está el fucsia que llegó, se apoderó y está en todas las prendas de vestir, no solamente, como lo veíamos antes, en piezas que se llevaban para la celebración. Ahora se puede llevar desde el día y hacer la transición hacia la noche y esto hace que sea un color que sirve como hilo conductor", asegura el asesor de imagen.

Facebook Twitter Linkedin

Tendencias para elegir el outfit adecuado para este fin de año Foto: Cortesía Marcas

Y es que el fucsia, de acuerdo con la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, Esdesign, se ha establecido como un color muy llamativo para la temporada, especialmente por el movimiento Barbiecore, una tendencia que surge de las primeras imágenes de la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como su novio Ken. Una tendencia inesperada que está revolucionando la moda.



Como es usual en fin de año, el brillo no puede faltar. Marcas como Desigual, en su Party Collection, traen una oferta llena de tejidos que están repletos de lentejuelas, pailletes y brillos.



Los vestidos midi con tirantes espagueti, vestidos miniizquierda –que simulan un vestido cruzado–, pantalones palazzo o elásticos de corte flare y hasta bodies con cut-outs y blusas crop con transparencias predominan y se prestan para un juego de volúmenes cuando estas prendas se combinan con abrigos largos o puffers XXL.



Mientras que Mango, en su colección Fiesta, también le abre espacio al rosa aplicado a diferentes piezas con lentejuelas, brillos, strass, terciopelo y plumas; y al negro, plata y verde a través de tejidos como el lúrex, el terciopelo y las lentejuelas, destacando la elegancia en prendas como los vestidos satinados, los tops con transparencias o los abrigos de polipiel.

Producto colombiano

El brillo y las lentejuelas también están presentes en las propuestas de marcas colombianas como Zeta, que para esta temporada se inspiró en las leyendas del popular club nocturno Studio 54, con siluetas columnares, que hacen lucir a las mujeres más largas y estilizadas, cortes slim fit y mucha sastrería retro.



En la paleta de colores predominan los tonos negro y marfil, en contraste con mucho verde esmeralda, jade, palo de rosa, nude y el print de leopardo, diseñado por Claritt para la marca, en telas de satén, tafetán, crepe, flecos, chiffon, terciopelo y las infaltables lentejuelas.



"Creo que todos estos ítems son para que cada uno cree su propio universo como individuo. Aunque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de elegir un outfit, lo más importante es no olvidar su estilo, que es la esencia y el punto de partida más importante", dice Ramos, quien también hace un llamado a apoyar una moda consciente.

En esa misma línea, la colección Seven Seven de mujer tiene una carga de rojos en tops y vestidos de corte básico, que en este tono son un must de temporada y son perfectos para combinar con negro, blanco y crear un look en donde el rojo es protagonista, estilizado con accesorios y prendas o complementos que eleven el atuendo completo.



"Estamos en un momento donde la industria necesita de todos nosotros, apoyando a los emprendedores y a las marcas que le apuestan a volver a estar al tanto de lo que sucede en la moda pero consciente. Es importantísimo vestirse de crear conciencia en cada prenda que compres, más allá de las tendencias, de un color y de una textura", señala Ramos.

Tenis: color y comodidad



Facebook Twitter Linkedin

Viña Machado es figura de Skechers. Foto: Cortesía Skechers

Los nuevos looks de fin de año llegan a otro nivel con propuestas cool a la hora de vestir, en donde los tenis son los grandes protagonistas de la temporada con diseños, texturas, colores impactantes y con tecnología.



"La comodidad ya no es solo para los outfits del fin de semana, ahora hacen parte

fundamental del día a día. Skechers ofrece calzado de bienestar, más allá de la

ocasión de uso", así lo asegura Marcela Olivar, Gerente de Mercadeo de

Skechers Colombia.



La actriz Viña Machado, imagen de esta marca, recomienda un buen par de tenis para las jornadas maratónicas de diciembre.



"Soy fan de la marca porque tengo escoliaseis desde que nací y la comodidad es básica para mí. Entonces para celebraciones como Navidad, que son un boleo, no me entacono. Uso tenis que me permiten un look cómodo, pero a la moda", comentó.



Machado añade que también son un excelente regalo porque ofrecen comodidad, sirven para todas las ocasiones e incluso impactan en la salud.



“Unos buenos Skechers duran mucho y encuentras para toda la familia, todos los gustos, con ediciones limitadas y sacan unos modelos bellos, elegantes, divertidos”, dice.

Estampados en moda masculina

Facebook Twitter Linkedin

El lino es un material recomendado para las prendas, especialmente en clima calido. Foto: Cortesía Jon Sonen

El lino es la base textil predilecta e infaltable para el armario masculino.



Jon Sonen trae para su colección Prefall 2022, prendas en algodón, fusiones con elastómero y cortes stretch.



Inspirado por la diversidad floral de Colombia, propone estos textiles estampados con motivos florales, de colores matizados y audaces.



Los pantalones sin prense, con elongación en fibras orgánicas, algodón y spandex en colores azul cielo, azul turquí, verde y amarillo, tonalidades igualmente presentes en las prendas superiores.



La moda masculina también se sigue abriendo espacios con apuestas locales como Bizarro con una alternativa urbana.

Más noticias

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

*CON REDACCIÓN VIDA DE HOY