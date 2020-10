Los tenis y su carrera hacia el estilo

Con la flexibilización de los códigos de vestuario para ir a trabajar y el incremento de las nuevas alternativas de movilización urbana, hace unos cinco años las zapatillas deportivas empezaron a pisar fuerte más allá de los escenarios deportivos, convirtiéndose en la oportunidad para que varias marcas de larga trayectoria desempolvaran sus referencias clásicas (ideales para unirse al estilo de vestuario deportivo, sin ser atleta consagrado) y para que compañías de moda y calzado informal entraran a explorar ese mercado.



Desde Gucci hasta Chanel se enfilaron en la avanzada del calzado athleisure, binomio de los estilos athletic (atlético) y leisure (para los momentos de ocio), pero el máximo nivel lo puso David Tourniarie-Beauciel, artesano zapatero al servicio de Demna Gvasalia, todopoderoso del movimiento sneaker de lujo, con sus tenis de suelas rudas, dobles y hasta triples que no solo estilizaban la silueta (al integrar en los diseños del baloncesto y el running de los ochenta suelas de plataforma), para la casa Balenciaga.



A la vez que las suelas subían siguiendo el paso de las tendencias retro, los tenis de uso informal aceleraron su éxito en la carrera de la moda. Y con el advenimiento de la pandemia, las suelas redujeron su elevación pero incrementaron su funcionalidad y comodidad.



Catalina Marín, consultora de tendencias de la agencia WGSN Latinoamérica, explica: “Con el teletrabajo y el hogar como centro multifuncional y no solo como entorno doméstico, hemos visto cómo se acentúa esta tendencia. El uso de calzado deportivo no solo para estar en casa, sino para movilizarnos, es la opción más fácil, cómoda y además protectora en un escenario donde la salud y la higiene son prioritarios”.

“En #Future commuter (desplazamiento urbano), el rendimiento y los diseños de senderismo en zapatillas de deporte serán claves para el próximo año”. Foto: Particular

Las zapatillas polivalentes

Que las búsquedas de rutinas de ejercicio en redes sociales para hacer en casa se multiplicaron por 12 de febrero a mayo (según datos de Pinterest) corrobora a la pandemia como impulsora del mercado de los tenis.



Y con el fin del confinamiento y el comienzo de las medidas de alternancia, el ciclismo y el calzado ideal para la movilidad urbana cobraron importancia.



Según Saúl López, de WGSN, “antes del confinamiento, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el 70 por ciento de los ciudadanos usaban otros tipos de transporte diferentes a la bicicleta”.



Sin embargo, para los teledeportistas de alto impacto, yoguis aficionados o los nuevos seguidores del movimiento al aire, existen ciertas indicaciones a tener en cuenta a la hora de elegir el calzado deportivo, más allá de la estética.

“Siempre es aconsejable, ya que contamos con avances tecnológicos a nivel de calzado deportivo, escogerlo de acuerdo con la pisada de cada uno”, explica Diego Carvajal Liévano, médico especialista en ortopedia y traumatología, lesiones deportivas y reconstrucción ósea, quien aclara que hay apoyo supinador (es decir, en el borde externo del pie y el talón); neutro, el apoyo centrado normal, y sobrepronado, que apoya de manera exagerada en la zona interna del pie y del arco.



“Los que apoyan supinado y sobrepronado hacen apoyo anormal –agrega el médico de la seleccion Colombia de tenis de campo– y por ello deben usar tenis que corrigen este apoyo y lo llevan a neutro para evitar lesiones. Se consiguen en el mercado zapatos para todos estos tipos de pie y apoyo, y si uno al comprar el calzado es supinador y compra para pie pronado, agrava el apoyo y complica el tema”, de ahí la importancia de buscar asesoría en tiendas especializadas en calzado deportivo.



Según Marín, otra de las tendencias que se dispararon durante el confinamiento, en el outfit activo, fue el compromiso con la sostenibilidad. “Las iniciativas de reciclaje y sostenibilidad impregnan el comercio electrónico, y hemos podido rastrear un aumento significativo de los materiales reciclados utilizados en el calzado deportivo en un comparativo interanual”.



Y al combinar ecología con ciencia, marcas como Reebok pisan fuerte con sus tenis en los que la capellada contiene un 50 por ciento de poliéster reciclado y que combinan los avances de la marca en cuanto al retorno de energía a través de sus suelas, que garantizan mayor rendimiento de la zancada y rápida recuperación de las fibras musculares involucradas en la actividad deportiva de alto impacto para las que son diseñadas estas tecnologías.



“Hay calzado específico para cada actividad, que busca disminuir el desgaste y mejorar el apoyo para evitar lesiones. Así, el zapato de baloncesto está hecho para disminuir lesiones en salto y giro. El de correr, para disminuir riesgo de tendinitis y de dolor en talones por el impacto repetitivo; los de ruta, para disminuir riesgo de lesiones en terreno irregular. Si ya hay toda esta tecnología, es para protegernos durante el ejercicio, usémosla según nuestra actividad”, concluye Carvajal.

PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO @lavidaentenis

