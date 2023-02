Ingredientes como el laurel, la canela y el orégano son comunes en la cocina. Aunque suelen ser utilizados para dar sabor a los alimentos, también son protagonistas de remedios caseros.



El té de laurel, canela y orégano es uno de los más conocidos, pues se le atribuyen propiedades que pueden aportar en la reducción del colesterol 'malo'.



El colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo, pero al LDL que significa lipoproteínas de baja densidad en inglés, se puede acumular en las arterias, como explican en el portal Medline.



Esta infusión ayudaría a contrarrestarlo.

Esta creencia popular se debe a las propiedades de estos elementos, pues la canela tiene propiedades antiinflamatorias, combate el estreñimiento, la inflamación estomacal y alivia momentáneamente las molestias como los cólicos.



Mientras que las hojas de laurel tienen propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, según el Journal of Agricultural and Food Chemistry



Igualmente es rico en vitaminas como la A y la C y posee propiedades digestivas.

Por su parte, el orégano tiene ácido cafeico y rosmarino, pero son sus propiedades antioxidantes las que lo dotan de las virtudes para reducir el LDL.



Estos tres ingredientes mezclados en una infusión pueden consumirse de forma paralela al tratamiento indicado por un profesional de la salud.

¿Cómo preparar el té de laurel, canela y orégano?

La infusión se puede hacer con los tres ingredientes y agua caliente. Foto: Pexels. Charlotte May

Esta es una bebida casera muy fácil y rápida de hacer.



Ingredientes



1 cucharada de orégano

4 a 6 hojas de laurel

1 varita de canela

250 ml de agua



Lo primero que debe hacer es poner el agua y antes del hervor añadir los demás ingredientes.



Tápelo y déjelo hervir de 10 a 15 minutos.



Finalmente, retire del fuego y cuando esté frío puede beberlo.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO