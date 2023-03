Los sueños, según el psicólogo Rubén Camacho, son narraciones que experimentamos durante la fase profunda a la hora de dormir. En ella, el cerebro envía imágenes, sonidos y sensaciones al azar, y luego trata de interpretar estas imágenes para construir una narración coherente.



Le contamos qué significa soñar con una persona, dependiendo del contexto y de la relación que tiene con ella.

En el portal web Psicología y Mente, el experto explica que los sueños pueden tener diversas funciones, como ayudar en el aprendizaje, la creatividad y en la toma de decisiones. Sin embargo, aún no se conocen todas sus funciones.



Los sueños también pueden reflejar los patrones mentales, miedos, obsesiones, anhelos y deseos. Según Camacho, solo la persona que los experimenta puede interpretar sus propios sueños, aunque algunos los usan para potenciar su toma de decisiones y aprendizajes.



(Lea también: ¿Qué significa soñar con una expareja? Este podría ser el significado).

La interpretación de los sueños en la psicología según Freud



Adrián Triglia, psicólogo y director editorial de la misma página, explica que para el padre del psicoanálisis, el neurólogo Sigmund Freud, los sueños eran una forma en la que lo inconsciente se manifiesta de manera indirecta en nuestros pensamientos.



Desde este punto de vista, los sueños son ideas y sensaciones que han quedado confinados a lo inconsciente, porque son demasiado estresantes o insoportables como para ser procesados por la mente consciente.

Facebook Twitter Linkedin

Los sueños, según Freud, son demasiado estresantes o insoportables como para ser procesados por la mente consciente. Foto: iStock

(Siga leyendo: ¿En qué idioma sueña?: el misterio de los sueños multilingües).

Algunas de las interpretaciones más famosas

Las personas pueden interpretar sus sueños por varias razones, como tratar de comprender mejor sus propias emociones, pensamientos y deseos inconscientes.



Algunas hasta interpretan sus sueños como una forma de buscar respuestas a problemas personales, tomar decisiones importantes o encontrar soluciones creativas a situaciones complejas.



También hay quienes buscan una explicación a sus sueños por curiosidad, fascinación o simplemente por diversión. Algunas personas pueden considerar que estos tienen un significado más profundo o espiritual.

Facebook Twitter Linkedin

Interpretar los sueños le puede ayudar a comprender mejor sus pensamientos y emociones subconscientes. Foto: iStock

Es importante tener en cuenta que el análisis de los sueños no tiene una base científica sólida, y las explicaciones pueden variar ampliamente dependiendo de la cultura, la experiencia personal y las creencias individuales.



Mary Dulcinia Lugo agrupa en el portal Psicología Online algunos de los significados más populares de soñar con diferentes personas:



1. Soñar con alguien conocido

Puede estar relacionado con el vínculo afectivo o personal que se tiene con esa persona, y también representar ansiedad o preocupaciones por alguien en especial.



2. Soñar con alguien desconocido

Refleja miedo o resistencia a los cambios, así como la posibilidad de nuevas oportunidades y experiencias. Si el desconocido está en peligro, puede representar miedo a perder algo o a alguien importante.



3. Soñar con alguien a quien no se habla

Indica el deseo de resolver conflictos y poner fin a malos entendidos, así como inseguridad ante la toma de decisiones y la necesidad de organizar ideas.



4. Soñar con alguien famoso

Representa anhelos y sueños, energía y creatividad, y también puede reflejar la importancia excesiva de la apariencia física o el ‘qué dirán’.



5. Soñar con alguien del pasado

Significa el cuestionamiento de decisiones pasadas y el deseo de retomar aspectos de la vida que se dejaron de lado.



6. Soñar con alguien que le gusta

Refleja la motivación y atracción por esa persona, así como el deseo de recrear distintos escenarios.



7. Soñar con alguien de la familia

Representa la importancia de los lazos familiares y la necesidad de atención o comunicación con ciertos miembros de la familia.



8. Soñar con alguien muriendo

Significa que se avecinan cambios significativos en su vida y que se están cerrando muchos ciclos que no te dejaban avanzar.



(Le puede interesar: ¿Sueña con muertos? Este podría ser el significado).

Explicación de soñar con una persona desde la ciencia moderna



En la actualidad, la psicología contemporánea se basa en el método científico y rechaza explicaciones abstractas e imprecisas como las del psicoanálisis. Esta teoría psicológica sostiene que el comportamiento humano y los trastornos psicológicos son causados por conflictos inconscientes, que se originan en la infancia y que están relacionados con la sexualidad y la agresión.



La justificación científica del porqué soñamos mucho con una persona, según el psicólogo y director editorial Adrián Triglia, es que simplemente se mantiene vivo su recuerdo y se piensa en ella con frecuencia.



Este proceso activa ciertos grupos de neuronas en el cerebro que evocan ese concepto durante la fase del sueño en la que los recuerdos se activan de manera caótica. Cuanto más se estimulen estos grupos de neuronas, es más probable que vuelvan a acelerar en el futuro.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

​​¿Ha soñado que se le caen los dientes? Estos son sus significados.

Zombies: ¿qué significa soñar con ellos?

Parálisis del sueño: ¿Qué es y cómo evitar sufrir esta condición al dormir?