Existen doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, cada uno de ellos tiene una relevancia significativa en la vida de cada persona, incluso dictaminan características propias de la personalidad de cada quien según su mes, día y lugar de nacimiento.

Aries (marzo 21 - abril 19):

​

El problema de Aries puede ser la falta de constancia, ya que, no le gusta pasar mucho tiempo en una misma tarea. Sin embargo, cuando es capaz de enfocarse, logra el éxito. Este signo zodiacal tiene el reto de aprender a controlar sus impulsos y a prestar más atención a los pequeños detalles, así lo asegura la astróloga Rafaela Vilchez para Vogue; de igual manera, el periódico argentino Clarín también afirma que para Aries cualquier hobbie o actividad tiene que ser intensa, comprometida, rápida y, en lo posible, de alto impacto.

Primer signo del Zodiaco Foto: Istock

Cáncer (junio 21 - julio 22):



El diario Argentino Diario Uno afirma que Cáncer es un apasionado de los pasatiempos y retos intelectuales, le gustan mucho los hobbies relacionados con el análisis y cálculo, además de poner a prueba su conocimiento y cultura general. Los crucigramas, retos al saber, acertijos, siempre le han atraído de manera especial y puede dedicarse horas enteras a ello.



Leo (julio 23 - agosto 22):

​

El periódico español 20minutos asegura que el ocio y tiempo libre es especialmente importante para estas personas, ya que es en ese periodo cuando tienen la oportunidad de hacer todo lo que más les gusta y ser ellos mismos, cuando no están sujetos a nada ni nadie y solo obedecen a aquello que les dicta su voluntad.



Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

​

Los Virgo siempre están pensando en lo que pasará después y muchas veces no viven el presente como deberían, afirma Cosmopolitan. En otros casos se entregarán a actividades domésticas y relacionadas con el hogar: limpiar, poner todo en orden y asuntos del día a día.

Tauro (abril 20 - mayo 20):



La astróloga Mhoni Vidente asegura de Tauro que su gran éxito es saber cómo amar, pero a la vez es un gran problema, ya que, si no encuentran una persona que les ofrezca lo mismo en el terreno sentimental sencillamente la relación no sigue adelante. Además, Clarín asegura que el canto es una de las recomendaciones fuertes, porque Tauro rige el chakra laríngeo y suele dar voces potentes.



Géminis (mayo 21 - junio 20):

​

Los geminianos son conocidos por su hiper curiosidad, los pasatiempos afines son todos aquellos que los mantengan tranquilos, actividades manuales como tejido y costura, pues Géminis tiene su fuerte en las manos. De igual manera, afirma Clarín, son más felices en actividades sociales, teatros, cumpleaños, bailes, cenas con infinitos invitados y juegos con niños.

Libra (septiembre 23 - octubre 22):

​

“Los nacidos bajo el signo de Libra son muy soñadores y esto los lleva a unos hobbies un tanto particulares. No es extraño ver a alguien de Libra escribiendo algún poema, cuento o novela”, asegura Diario uno. También componer o arreglar canciones con una guitarra, piano o violín está dentro de sus pasiones.



Escorpión (octubre 23 - noviembre 21):

​

De acuerdo a Mhoni Vidente los nativos de este signo tienen un lado oscuro en muchos aspectos de su vida, pues son capaces de quemar una relación tan rápido como empieza, incluso involuntariamente. Ellos suelen apostar por el todo o nada, por lo que son bastante extremistas a la hora de tomar decisiones; no conocen el punto medio. Se trata de un signo muy sexual y apasionado.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21):



Los nacidos bajo este signo son muy honorables y derechos, odian la mentira y no perdonan traiciones, suelen dar segundas oportunidades pero siempre viven con la duda de que los volverán a traicionar. Como enemigos no son aconsejables, comenta Jaalam Pérez, astróloga en redes.

Capricornio (diciembre 22 - enero 19):

​

Los Capricornio tienen un carácter práctico y serio, con amplia desconfianza hacia aquello que no ven. Son pacientes, responsables, sinceros y con determinación, además de que tienen los pies muy bien puestos sobre la tierra, lo que les da una conciencia intachable. Aunque no les gustan los riesgos, siempre están aprendiendo, comenta Rafaela Vilchez.



Acuario (enero 20 - febrero 18):

​

“Estas personas se sienten a gusto en los grupos y también en actividades “diferentes” o de carácter creativo, deportes que implican a otras personas”, comenta 20minutos. Además, como buen signo de aire, son muy volátiles; expresan de forma constante y abierta sus sentimientos y emociones a la otra persona. Nunca esconden lo que sienten sino que lo sueltan libremente sin pensar si pueden hacer daño o no con sus comentarios.



Piscis (febrero 19 - marzo 20):

​

Los Piscis son tranquilos y nobles, tanto que pueden dejarse manipular mucho por el ser amado. Ese es el motivo principal por el cual a veces otros abusan de ellos. Son muy entregados y muy fieles en el amor, tienen muchas metas, piensan mucho en su futuro, temen al fracaso y siempre buscan salidas cortas en todo, así lo explica Jaalam Pérez.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS