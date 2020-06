Si toca demostrar que eres poderoso, ¡es porque no lo eres!

Imposible no hablar de lo que sucede en Estados Unidos en este momento. Es un tema que me desgarra el corazón. No es nada nuevo, ni algo que subliminalmente no supiéramos, pero verlo y escuchar la voz moribunda de George Floyd hace físicamente imposible que sigamos volteando la mirada.

El racismo es una realidad tan real allá como acá en Colombia. No podemos negar que aquí manejamos un racismo igualmente nocivo y destructivo, pero más callado y tácitamente aceptado.



¿En qué momento pensamos que nuestro color de piel nos hace seres humanos superiores? Estoy segura de que un sociólogo podría darme una cátedra sobre sus orígenes, pero mi pregunta es para hoy en día. ¿Qué estamos pensando en este siglo para pretender que un tema físico nos hace más o menos humanos, o nos hace merecer X o Y trato?



Es el miedo a no ser superior lo que precisamente dispara el deseo de subordinar a quienes consideramos diferentes. Lo hacemos con personas de distintas razas, religiones, preferencias sexuales, partidos políticos y hasta por ser hinchas de un equipo de fútbol rival.



La inseguridad y sentirnos insuficientes nos mortifica internamente a cada uno. Peor aún, nos instiga a creer que tenemos que opacar, humillar, maltratar y hasta matar a quienes, consideramos, pueden amenazar nuestro estatus ficticio de ‘superioridad’.

En la medida en que cada uno, como individuo, haga el trabajo interior de entender que el ego es lo que nos hace creer que somos ‘especiales’ y que es precisamente ese falso sentir lo que nos convence de que tenemos derecho a menospreciar a quienes arbitrariamente no consideramos que lo sean, podremos ver el mundo con ojos distintos.



¡Esta tarea empieza con el ejemplo que les damos a nuestros hijos, las conversaciones en familia y la manera como nos referimos a los demás!



Margaret Thacther dijo en uno de sus famosos discursos que si tienes que demostrar que eres poderoso, es porque no lo eres. Nada más cierto. Si tenemos que andar vociferando sobre nuestra superioridad por cualquier motivo, es porque sinceramente dudamos que la tenemos.



¡Nunca podemos olvidar que todos nos vamos a ir de esta tierra exactamente de la misma manera, sin importar qué tan poderosos o influyentes nos consideramos en vida! Creo que la coyuntura actual, con todo lo que estamos viviendo, es una oportunidad de oro para cambiar la historia, pero, ante todo, para cambiar nuestra historia. ¿De qué lado quiere estar?





ALEXANDRA PUMAREJO

@Detuladoconalex

Para EL TIEMPO