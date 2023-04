Por estos días de reflexión, se me viene a la cabeza un tema que afecta a muchísimas personas y es cuando quieres a tu pareja y no funcionas en el catre. Y este es un problema que afecta a muchos y se califica como una relación que ha llegado a su fin.



Lea además: (Sexo con Esther / ‘Petting’, buen calentamiento en inglés)

Es increíble pero en este caso los sentimientos van por un lado y el sexo por otro. Esto suele pasar, porque muchas veces la pareja se conecta en todos los temas, menos en el sexo. Pero no todo está perdido. Hay que poner a funcionar la planta baja. Ante esta situación, es preciso trabajar un cambio de actitud para conseguir un buen inicio y resolver un problema que atañe a ambas partes.



La psicóloga y sexóloga española Anna Gil Wittke asegura que para muchas parejas es motivo de ruptura y solo se resuelve el conflicto si ambos trabajan en equipo para hacerlo. “Esto no quiere decir que se quieran menos, porque es algo más normal de lo que parece y encajar la primera vez es lo más difícil”, dijo.



Cuando a una persona le sucede esto sistemáticamente, quizá tenga un miedo propio en el subconsciente, pero en otras oportunidades es posible que a uno de los miembros de la pareja le produzca placer conocer gente nueva y mantener relaciones esporádicas, pero aman a su pareja.



En estos casos, esos encuentros fortuitos pueden causar daños psicológicos o físicos y la única solución es acudir al especialista para averiguar la causa y buscar soluciones concretas. Es como una adicción que hay que tratar de inmediato.



Las parejas intentan resolver por sí solas este problema y compran más juguetes o devoran literatura erótica, sin un profesional que las guíe. "Por eso hay que perder la vergüenza al psicólogo o al sexólogo, antes de que el problema se arraigue y deteriore completamente la relación", advierte la psicóloga Gil.



Hay numerosas opciones, desde dejar la relación o ir aprendiendo poco a poco lo que le gusta a cada uno, para gozar los dos de una buena encamada sin problemas. No hay recetas mágicas y si ya se han agotado todas las opciones, en el futuro se debe buscar una persona que además de todo lo bueno que aporta, el sexo sea otro de los valores agregados.



Lea también: (Sexo en exceso no es saludable / Sexo con Esther)



Un estudio publicado en el Journal of Sex Research analizó 22 hombres y 55 mujeres en relaciones de larga duración y se comprobó que cuando el sexo era satisfactorio, lo habitual era buscarlo y repetir, porque ambos se convertían en iniciadores de una nueva jornada.



En cambio, cuando las relaciones eran insatisfactorias y una de las dos partes actuaba como iniciador, con el tiempo viene una acción de rechazo y es cuando se presentan las infidelidades. Así que manos a la obra y no deje que este tema lo agobie más. La solución está en sus manos. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO