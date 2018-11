¿Cómo es ser vocera de la igualdad a los 15 años?

Poco a poco, la participación de Yuliana afecta lo que su comunidad percibe de las mujeres. “En la costa somos machistas, claro”, dice José Alfredo Jiménez, uno de los coordinadores de la emisora Clemencia Estéreo. “Y de pronto el ver una mujer en la radio sorprende a la gente”, añade.



Cambiar esa manera de pensar implica un cambio emocional, como lo describe Viviana Limpias, representante de Unicef Colombia; por eso, los resultados no se ven de un día para el otro. Genera resistencia pero también frutos. Como dice Liliana Ortiz Guardo, madre de Yuliana: “Quizás nunca me hubiera puesto a pensar en buscar un trabajo propio si Yuliana no me lo hubiera planteado (pero la igualdad de género) es un tema del que hay que hablar de a poco, sin tener conflicto con los demás. Hay que hacerlo con sabiduría, no terquedad”. ¿Y después de eso?



Es 24 de marzo. El colegio local continúa siendo la sede de los talleres de la Fundación Plan, donde por primera vez Yuliana aprendió sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. María Morales, coordinadora del colegio, me comenta que probablemente la institución no tendrá recursos para continuar con los talleres de igualdad de género. “No tendríamos refrigerios”, aclara.



Y Yuliana está creciendo. No sabe qué estudiar en la universidad aún y me lo comenta mirando el mar de la playa de Marbella, en la Cartagena de las fotos, la de los turistas. Piensa en su colegio, donde los profesores “casi no hablan de sexo y de explotación sexual infantil”. Lo ilustra con un gesto: el de la pelvis hacia adelante y hacia atrás, movimiento con el que los profesores hombres omiten la palabra ‘sexo’, según ella.



“Es frustrante ver ese tipo de gestos, claro. Pero poco a poco he ido viendo cambios”, insiste. “Veo a niños que no les dicen a otras niñas que no pueden levantar sillas porque ‘no son lo suficientemente fuertes’”.



Frente al mar, agarra un poco de arena, juega con ella. La representante de Unicef Colombia me explicó que, en su experiencia, para que los adolescentes continúen siendo líderes en cualquier ámbito hay que acompañarlos en su construcción como líderes para que no se desmotiven “porque el camino es largo”. No todos se entusiasman tanto con el liderzago, me dijo.



Por ahora, Yuliana tiene dos convicciones. “Lo que sea que haga como trabajo en el futuro, me veo siempre promoviendo la igualdad de género. Siempre”, dice. La otra es vivir en la playa.



MARU LOMBARDO

Enviada especial de EL TIEMPO

Clemencia, Bolívar

​Twitter: @puntoyseacabo