La Alta Costura también descarta las pieles sintéticas

AFP

El diseñador francés Julien Fournié abandonó las pieles hace un lustro. Aunque le encanta su estética, a las clientas no. "Las clientas no compran pieles, así que no voy a perder el tiempo", declara a la AFP este diseñador que utiliza en su lugar plumas e hilos de pesca.



Añade además que "las pieles de verdad son más ecológicas que las sintéticas, puesto que se necesitan casi 6.000 años para destruir estas últimas y solo 600 para las primeras".